Auf Swiss-Flügen wird neu auch Fondue serviert

Bei Fondue kommt den meisten neben einem heimeligen Winterabend vor allem eines in den Sinn: der unerbittliche Käsegeruch. Solange das Fondue noch heiss ist und die Mägen leer, mag dieser Geruch vielleicht appetitlich sein, doch sobald sich alle die Bäuche vollgeschlagen haben und sich der Geruch in den Kleidern, Vorhängen und Haaren festsetzt, werden die Nasen gerümpft.

Wo kann man sich einen solchen Geruch also überhaupt nicht vorstellen? Wohl in rund elf Kilometern Höhe in einer Metallröhre, in der die Atemluft stundenlang rezykliert wird. Dennoch wagt sich die Fluggesellschaft Swiss nun an das traditionelle Schweizer Gericht heran, wie der «Aerotelegraph» schreibt.

Dass man im Flugzeug Fondue bestellen kann, ist allerdings nichts Neues. First-Class-Reisenden steht diese Option bereits seit längerem offen. Neu wird dies auf ausgewählten Flügen in der Winterzeit auch in der Economyclass möglich sein. Das Gericht soll dann 17 Franken kosten.

