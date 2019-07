Unter den Gletschern lauert eine grosse Gefahr

Riesige Wassermengen strömten am Mittwochabend durch Zermatt: Aus dem Triftbach wurde ein reissender Fluss, der über die Ufer trat und für Zerstörung sorgte. Die Ursache dafür war der Ausbruch eines unterirdischen Gletschersees, gab die Gemeindepräsidentin Romy Biner-Hauser bekannt. Ein Szenario, das in der Schweiz in Zukunft zunehmen könnte, sagt der Gletscherexperte und ETH-Forscher Matthias Huss.

Matthias Huss, ETH-Forscher und Gletscherexperte Matthias Huss, ETH-Forscher und Gletscherexperte

Herr Huss, wie konnte der Vorfall in Zermatt passieren?

Ohne die genauen Umstände zu kennen, denke ich, dass sich unterhalb des Eises eine sogenannte Wassertasche gebildet hatte. Ein solcher unterirdischer Gletschersee kann sich ohne Vorwarnung und unkontrolliert entleeren und für erhebliche Zerstörung sorgen.

Sind solche Wassertaschen gefährlich?

Solche Wasseransammlungen können mehrere Zehntausend Kubikmeter Wasser enthalten und sich innerhalb kurzer Zeit ins Tal entleeren. Da diese Gewässer an der Oberfläche jedoch nicht sichtbar sind, hat man überhaupt keine Anhaltspunkte, um sie zu erkennen. Das macht Vorhersagen sehr schwierig – die Entleerung kann gefährlich sein, wenn sich Siedlungen darunter befinden.

Wie viele solcher unterirdischen Gletscherseen gibt es in der Schweiz?

Kurz gesagt: Das weiss man einfach nicht. Wassertaschen bemerkt man häufig erst dann, wenn es zu spät ist – also wenn sie sich entleeren.

Wie kann man sich gegen die plötzliche Entleerung eines Gletschersees schützen?

Da gibt es verschiedene Möglichkeiten und es hängt davon ab, ob sich der Gletschersee an der Oberfläche befindet oder nicht. Etwa besteht die Option, dass ein Rückhaltebecken geschaffen wird, das einen Grossteil des Volumens des Sees auffangen kann. Oder man bohrt – wie nach 2009 beim Unteren Grindelwaldgletscher – einen Tunnel durch den Fels, durch welchen das Wasser abfliessen kann.

Beim Gletschersee am Plaine-Morte-Gletscher oberhalb der Lenk grub man dieses Jahr einen Kanal mitten durch das Gletschereis, um das Gleiche zu erreichen. Bei unterirdischen Gletscherseen sind solche Massnahmen ungleich schwieriger zu realisieren, da man nicht weiss, wo sich diese befinden und wie viel Wasser sie überhaupt enthalten.

Welcher Einfluss hat die Hitze?

Angesichts der hohen Temperaturen ist es nicht aussergewöhnlich, dass sich auch auf 3000 Metern über Meer Schmelzwasser ansammelt. Momentan liegt die Nullgradgrenze auf 5000 Metern. Das Eis der Gletscher schmilzt, es entstehen temporäre Seen, die dann im Gletscher versickern. Das Wasser fliesst anschliessend unter den Gletscher, oder kann sich in unterirdischen Seen, den Wassertaschen, sammeln.

Durch die steigenden Temperaturen und den Klimawandel wird die Schmelzwassermenge zunehmen. Ob sich dadurch neue Wassertaschen unter den Gletschern bilden, ist aber noch unklar. Gletscherseen – ob sie sich unter, neben oder vor dem Gletscher liegen – werden aber ein wichtiges Thema bleiben, da sie gefährlich sein können.



Ein Beispiel eines solchen Gletschersees in den Bergen sah man kürzlich auf dem Mont Blanc:





