«Mein Foto-Equipment für 34'000 Franken ist weg»

«Ich fühle mich ein bisschen verarscht», sagt Leser-Reporter Alexander Palacios (36). Der Basler Fotograf war Ende Dezember für rund eine Stunde mit Freunden in Frankfurt am Main unterwegs. Als er nach dem Treffen mit seinem neuen Auto zum nächsten Termin fuhr und danach den Kofferraum öffnete, traf ihn fast der Schlag: «Mein gesamtes Foto-Equipment im Wert von rund 34'000 Franken war weg. Zuerst überlegte ich, ob ich es vielleicht bei meinem Vater hatte liegen lassen. Irgendwann realisierte ich, dass Diebe am Werk gewesen waren.»

Den Mercedes A 200 Modell 2018 habe er erst rund zehn Tage zuvor in Pratteln gekauft, ein Auto mit den neusten Features. Dazu gehört auch ein Keyless-Go-System. Palacios: «Da investiert man in eine der neusten Technologien auf dem Markt der Autoindustrie, doch in Bezug auf Einbruch und Diebstahlschutz scheinbar in eine sehr alte.»

Schlüssel in Alufolie packen

Den Vorfall meldete er der Polizei in Frankfurt am Main. «Sie nahm nicht einmal Fingerabdrücke. Und am Auto war nichts zu sehen.» Am nächsten Tag sei er zum Mercedes-Händler nach Darmstadt gegangen. «Ich wollte ihn fragen, ob vielleicht das Auto aufgrund der Technik irgendwas aufgezeichnet hatte.» Dort sei er überrascht worden: «Eine Servicemitarbeiterin erklärte mir, dass mein Schlüssel leicht zu knacken sei und wunderte sich darüber, dass mir das nicht bewusst gewesen war, schliesslich hätte man in verschiedenen Medien sehen können, wie einfach das ist. Es gebe sogar auf Youtube Videos dazu. Sie empfahl mir, meinen Schlüssel am besten in Alufolie zu packen oder zu Hause in ein Alu-Case legen, damit dieser keine Funkstrahlen mehr sendet.»

Und der Verkäufer von Mercedes in Pratteln habe ihm per Mail erklärt, dass man den Schlüssel deaktivieren könne. «Dazu bekam ich eine Anleitung geschickt. Dies geht aber nur bedingt.» Auch die Polizei habe keinen weiteren Rat gewusst: «Sie meinte, ich solle nichts mehr im Auto liegen lassen.»

«Versicherungen sollen Druck machen»

Seither hat sich Palacios über die Keyless-Go-Systeme informiert. «Ich habe mir wirklich überlegt, wie der Diebstahl abgelaufen ist, und hätte nie gedacht, dass es im Prinzip so einfach ist. Vielleicht hilft meine Erfahrung anderen, wenn sie es lesen.» Er habe herausgefunden, dass es die Probleme mit dem Keyless-Go-System schon länger gebe und dass diese unabhängig vom Hersteller oder Preis des Autos seien. Bisher sei aber kaum etwas dagegen gemacht worden. «Ich finde, dass die Versicherungen Druck auf die Autoindustrie ausüben sollten. Da am Ende wir alle für die Schäden mit erhöhten Prämien zahlen müssen. Das teure Häkchen für das Keyless-Go-System sollte beim Kaufvertrag lieber nicht gesetzt werden.»

Dem TCS ist das Problem mit den Keyless-Systemen bekannt, wie Erich Schwizer, Experte für Mobilitätsberatung erklärt. Bereits 2017 forderte der TCS, dass die Autohersteller den Diebstahlschutz verbessern. Beispielsweise, indem sie ab Werk einen Chip mit Zeitmessung einbauen. Die ETH Zürich hat einen solchen Chip entwickelt. Damit und mit einer intelligenten Programmierung kann das Auto erkennen, wenn das Signal des Schlüssels umgeleitet wurde. Da der Schlüssel so unmöglich in Türnähe sein kann, bleibt das Auto geschlossen.

100 von 100 Keyless-Autos geknackt

Wie der TCS auf der Homepage schreibt, konnten in einem Test mit dem deutschen ADAC zusammen alle 100 mit Keyless ausgestatteten Fahrzeuge mit einer selbst gebauten Funk-Verlängerung sekundenschnell geöffnet und sogar weggefahren werden. Um das Auto zu öffnen, brauche es zwei Personen, wie es weiter heisst. «Die eine Person begibt sich mit einem kleinen Empfänger in die Nähe des Autoschlüssels – die andere Person muss mit einem kleinen Sender in der Nähe der Autotür stehen. So werden die Signale mehr als 100 Meter ‹verlängert› und das Auto lässt sich öffnen und starten. Beim Test zeigte sich, dass die Überbrückung der Signale auch dann noch funktioniert, wenn die Person mit dem Empfänger mehr als 100 Meter vom Schlüssel entfernt war.»

Schwizer erklärt: «Um nächtliche Diebstähle zumindest vor dem eigenen Haus zu vermeiden, kann man versuchen, den Schlüssel in eine Blechdose einzulegen. Vorher sollte man aber noch testen, ob die Dose wirklich abschirmt.» Technische Abhilfe gebe es inzwischen unter anderem bei den 2018er-Modellen von Range Rover, Range Rover Sport und Jaguar E-Pace. «Beim neuen Land Rover Discovery funktioniert das Autoknacken per Funkverlängerung nicht mehr. Grund dafür ist die Verwendung eines Funkmoduls, das mit Ultrawideband arbeitet», erklärt Schwizer. «Das dabei genutzte Verfahren ermöglicht es, die Laufzeit der Funksignale – und damit die Entfernung des Schlüssels zum Auto – genau zu ermitteln. Dadurch funktionieren Funkbrücken nicht mehr.»

So schnell können Diebe ein Auto aufbrechen.

