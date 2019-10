Diese Nacht war lokal eine Tropennacht

In Meiringen BE und Altdorf UR sank das Thermometer nicht unter 20 Grad. Die beiden Gemeinden erlebten damit eine Tropennacht, wie Meteonews in einem Tweet schreibt. Verantwortlich dafür war stürmischer Föhn. In Altdorf wurden Böen mit bis zu 100 km/h gemessen.

