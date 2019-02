Hier wurden minus 30 Grad gemessen

Die Schweiz hat eine bitterkalte Nacht hinter sich. Trotz der stetig steigenden Nullgradgrenze vermochte sich die Luft stark auszukühlen, wie Meteonews mitteilte. Somit wurde es etwa im Welschenrohr SO minus 17,4 Grad kalt, in Ebnat-Kappel SG minus 13,8 Grad.

Der bisherige offizielle Tiefstwert für den Winter 2018/19 wurde am 19. Januar bei La Brévine im Jura gemessen. Damals gab es eisige minus 28,4 Grad. Doch es gibt einen Ort in der Ostschweiz, der diesen Wert mit minus 30 Grad schlägt: «Bei der geschlossenen Senke auf der Alp Hintergräppelen handelt es sich um eine der kältesten Stellen (wenn nicht sogar um die kälteste überhaupt) in der Nordostschweiz», wie es auf der Website der privaten Messstation Kaltluftseen.ch heisst.

Bereits am 31. Januar hat das Thermometer dort klirrend kalte minus 30,2 Grad angezeigt. «Hätte man dort schon länger Buch geführt über die Temperaturen, wären bestimmt bei extremen Kältewellen schon Temperaturen von minus 45 Grad gemessen worden», sagte Meteorologe Ludwig Z’graggen von MeteoSchweiz zum «St. Galler Tagblatt».

Mit Ach und Krach wurde auf der Alp #Hintergräppelen heute morgen der 5. Tag in diesem Winter mit <-30 °C geschafft. Ob’s noch weiter runter geht, seht ihr, wenn ihr hier drauf geht: https://t.co/ylAJAkyMEC. Erwähnenswert übrigens auch das gestrige Tagesmaximum von -13.8 °C pic.twitter.com/wMjZ585qVo — kaltluftseen.ch (@Kryophil) 6. Februar 2019

Hast du #kalt? Es geht noch kälter: in den höheren Alpentälern teils um -20 Grad. Auf der Alp #Hintergräppelen SG sogar -30 Grad (via @Kryophil). ^is pic.twitter.com/kNvI3ujEIP — SRF Meteo (@srfmeteo) 6. Februar 2019

Der heutige Tag bringt abgesehen von Nebel und Hochnebel, der sich teilweise als zäh erweisen kann, viel Sonnenschein,

dazu ist es vor allem in den Bergen mild, schreibt Meteonews in der aktuellen Mitteilung.

Eine schwache Störung sorgt am Donnerstagnachmittag für etwas Regen. Zum Wochenende hin steigen die Temperaturen voraussichtlich stetig an, so werden am Samstag und am Sonntag tagsüber zum Teil zweistellige Werte erreicht.

(kat)