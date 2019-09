Diese Bahnmanager könnten auf Meyer folgen

Per Ende 2020 räumt SBB-Chef Andreas Meyer seinen Posten. «Wenn ich etwas anderes im Leben machen will, dann muss ich es jetzt machen», begründete er seinen Entscheid.

Die SBB sucht jetzt einen Nachfolger für Meyer. Dieser muss nach der Kritik der Gewerkschaften am Management nach dem tragischen Tod von Zugchef Bruno R. die Basis wieder hinter sich bringen.

«Aussichtsreicher Kandidat aus dem Ausland noch nicht in Sicht»

Walter von Andrian, Chefredaktor der Schweizer Eisenbahn-Revue sagt: «Einen aussichtsreichen Kandidaten aus dem Ausland sehe ich noch nicht. Infrage kommt wohl am ehesten ein Chef einer Privatbahn im Inland.» So portieren Verkehrspolitiker bereits die Namen Renato Fasciati, seit Juni 2016 Chef der Rhätischen Bahn oder Bernard Guillelmon, seit Juli 2008 Chef der BLS.

Auch Thomas Küchler, Chef der SOB Südostbahn, könnte ein Anwärter sein. Er kennt auch die SBB, war er dort doch Leiter der Sparte Unterhalt, Bau und Unterhalt. Daneben sind auch SBB-interne Lösungen denkbar.

Pro Bahn lobt Küchler

Für Edwin Dutler von der Kundenorganisation Pro Bahn ist klar: «Der neue SBB-Chef muss den Stallgeruch eines Eisenbahners haben. Der grösste Frust wäre es, wenn ein ausländischer Manager oder ein Branchenfremder das Rennen machen würde.»

Grosse Stücke hält Dutler auf SOB-Chef Küchler. «Er hätte das Zeug. Die SOB hat zusammen mit dem Schienenfahrzeug-Hersteller Stadler Rail mit dem Traverso einen Zug geschaffen, der in Sachen Komfort im Interregio-Bereich neue Massstäbe setzt.» Der Zug, der zwischen St. Gallen und Luzern verkehre, sei an den Bahnmesse Innotrans in Berlin gefeiert worden. «Ganz Europa blickt auf diesen Zug.»

Gemäss Verwaltungsratspräsidentin Monika Ribar ist die SBB offen für «unkonventionelle Lösungen, deshalb prüfe man Nachfolgekandidaten sowohl intern als auch extern. Eine Frau sei herzlich willkommen. Die «eierlegende Wollmilchsau» werde man nicht finden. Wichtig sei eine Affinität für die Politik und die Öffentlichkeit. Auf alle Fälle werde der Lohn für den zukünftigen SBB-CEO niedriger sein. Dabei halte man sich an die Vorgaben des Bundesrates.



(daw)