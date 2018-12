Diese Delikte hat Chekatt in der Schweiz begangen

Der 29-jährige mutmassliche Terrorattentäter Cherif Chekatt ist in der Schweiz mehrfach straffällig und schliesslich in Basel zu 18 Monaten Freiheitsstrafe verurteilt worden. 20 Minuten liegt die Anklageschrift vom 12. Oktober 2012 vor. Aus dieser geht hervor, dass Chekatt am 13. April 2012 von der Staatsanwalt Bern bereits zu einer bedingten Geldstrafe von 70 Tagsätzen zu 20 Franken verurteilt worden war. Hier finden Sie eine Auflistung seiner in der Anklageschrift vermerkten Taten.

März 2012

•Versuchter Diebstahl und Sachbeschädigung in einem Wohn- und Geschäftshaus in der Stadt Basel. Dabei verursachte der Täter an einer Eingangstüre des Geschäftshauses einen Schaden von rund 2000 Schweizer Franken.

•Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch zum Nachteil einer medizinischen Praxis in Basel: Beim Eindringen verursachte Chekatt einen Schaden in Höhe von rund 900 Schweizer Franken. Schliesslich entwendete er Bargeld im Wert von knapp 170 Franken.

•Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch in einem Restaurant in Zug: Via Toilettenfenster war der mutmassliche Attentäter ins Restaurant eingedrungen. Im Inneren des Restaurants brach er in den Büroräumlichkeiten den Tresor auf und entwendete fast 5’000 Franken Bargeld. Zusätzlich verursachte Chekatt einen Sachschaden von genau 4’600 Franken.

April 2012

•Versuchter Diebstahl, leichte Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch zum Nachteil eines Musik-Orchesters in Basel: Vermutlich mit einem bis heute unbekannten Mittäter brach der mutmassliche Terrorist spät Abends die dem Orchester gehörenden Räumlichkeiten auf. Dabei entstand ein Sachschaden von knapp 3’000 Schweizer Franken. Schliesslich gelang es ihm Bargeld im Wert von 20’000 Franken zu entwenden.

•Versuchter Diebstahl und Sachbeschädigung in Basel: Beim Eindringen in die Büroräumlichkeiten eines Gebäudes in der Stadt Basel verursachte Chekatt einen Sachschaden im Wert von insgesamt rund 2’000 Schweizer Franken. Bargeld konnte er schliesslich keines entwenden.

Juli 2012

•Tätlichkeiten, versuchter Diebstahl, Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch in Gossau (SG): Gemeinsam mit einem unbekannten Mittäter gelangte der mutmassliche Attentäter über ein aufgeklapptes Badezimmerfenster in die Wohnung einer Privatperson. Dabei verursachten die beiden einen Sachschaden von 500 Franken. Die geschädigte Privatperson ertappte die Täter kurz darauf auf frischer Tat. Als sie versuchte, den Mittäter festzuhalten, verletzte Chekatt die Person leicht.

•Diebstahl, Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch in einem Hotel in Uzwil (SG): Knapp eine Stunde nach der ersten Tat beschaffte sich der Täter Zugang zu einem Hotel in Uzwil (SG). Dabei entstand ein Sachschaden von rund 500 Franken. Weiter gelang es Chekatt Bargeld in der Höhe von knapp 9’000 Franken zu entwenden.

August 2012

•Diebstahl und Hausfriedensbruch zum Nachteil eines Hotels in Winterthur (ZH): Ebenfalls in Begleitung eines unerkannt gebliebenen Mittäters gelang es dem mutmasslichen Terrorist in einem Hotel in Winterthur umgerechnet gut 2’0000 Schweizer Franken mitgehen zu lassen.

•Rechtswidrige Einreise und Fälschung von Ausweisen: Der Beschuldigte war als Beifahrer in einem Personenwagen von Frankreich her ohne anerkanntes Ausweispapier in die Schweiz eingereist. Als er einen Tag später von der Zürcher Polizei angehalten wurde, zeigte Chekatt den Beamten eine französische Identitätskarte, die nicht ihm gehörte. So wollte er seine wahre Identität verheimlichen.



