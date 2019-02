Diese EU-Bürger bekämen neu Sozialhilfe

Der Bundesrat warnt laut dem «Tages-Anzeiger» davor, dass die EU die Schweiz nach Annahme eines Rahmenabkommens per Schiedsgericht dazu zwingen könnte, die Unionsbürgerrichtlinie der EU zu übernehmen. Diese gibt vor, wie die Mitgliedsstaaten die EU-Bürger behandeln müssen und regelt die Personenfreizügigkeit.

Gemäss dem Bundesrat würde die Übernahme der Unionsbürgerrichtlinie den Anspruch auf Sozialhilfe von EU-Bürgern in der Schweiz verändern. Heute beziehen rund zwei Prozent der hier lebenden EU-Bürger Sozialhilfe. Folgende Gesellschaftsgruppen hätten neu oder verstärkten Anspruch auf Sozialhilfe:

Arbeitslose

Heute haben zugewanderte EU-Bürger, die ihren Job in der Schweiz verlieren, in ihrem ersten Aufenthaltsjahr hierzulande kein Anrecht auf Sozialhilfe. Halten sie sich schon länger in der Schweiz auf und verlieren ihre Stelle, verfällt ihr Anspruch auf Sozialhilfe ein halbes Jahr nach Eintritt in die Arbeitslosigkeit. Das würde die Unionsbürgerrichtlinie ändern. Neu hätten arbeitslose EU-Bürger bei Jobverlust in ihrem ersten Aufenthaltsjahr während sechs Monaten Anspruch auf Sozialhilfe. Würden sie ihre Stelle später verlieren, hätten sie Anrecht auf unbeschränkte Sozialhilfe.

Nichterwerbstätige (Renter)

Nichterwerbstätige, beispielsweise Rentner, die aus der EU in die Schweiz migrieren, haben derzeit keinen Anspruch auf Sozialhilfe. Eine Übernahme der Unionsbürgerrichtlinie würde dies ändern. Demnach hätten Nichterwerbstätige nach drei Monaten Aufenthalt unbeschränkten Anspruch auf Sozialhilfe.

Studenten

EU-Studenten, die für ihr Studium in die Schweiz einreisen, haben heute kein Anrecht auf Sozialhilfe. Können sie sich ihren Aufenthalt hier ohne Sozialhilfeleistungen nicht mehr leisten, müssen sie die Schweiz verlassen. Die Unionsbürgerrichtlinie gibt etwas anderes vor: Studenten könnten nicht mehr von der Sozialhilfe ausgeschlossen werden und wären folglich nicht mehr zur Ausreise gezwungen.

(jk)