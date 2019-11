Diese Influencer sammeln Zehntausende Franken

Beim stärksten Erdbeben seit Jahrzehnten sind in Albanien zahlreiche Menschen ums Leben gekommen. Am frühen Dienstagmorgen bebte die Westküste des Landes nahe der Hauptstadt Tirana, rund 600 Menschen wurden verletzt. Mehrere Gebäude stürzten ein.

Die Solidarität mit den Erdbebenopfern ist gross. Die Schweizer Rettungshunde-Equipe Redog machte sich gestern Nachmittag auf den Weg nach Albanien, um bei der Suche nach verschütteten Menschen zu helfen. Der Bund entsandte ein Team des Korps für Humanitäre Hilfe. Die 15 Spezialisten sollen bei der Suche und Rettung von Verschütteten und dem Überprüfen von betroffenen Gebäuden helfen.

Tiefe Verbindung zu Albanien

Die Schweizer Influencer Hoti und Nali, die mit ihrem Instagram-Account swisscomedytv ihr Publikum normalerweise zum Lachen bringen, wollten ihre Reichweite ebenfalls für die Opfer nutzen. Sie haben eine Spendenkampagne ins Leben gerufen, um die Erdbebenopfer in Albanien zu unterstützen. Die beiden haben eine tiefe Verbindung zu diesem Land.

Hoti kommt ursprünglich aus Kosovo, Nali aus Mazedonien, in Albanien verbringen sie oft ihre Ferien. Die Nachricht des Erdbebens war für beide ein Schock. «Es ist allgemein ein schreckliches Gefühl, egal, wo so etwas Schlimmes passiert», sagt Nali. «Aber es nimmt einen besonders mit, wenn man das betroffene Land so gut kennt.»

Schon 50'000 Franken gesammelt

Schon in den ersten fünf Stunden nach dem Aufruf kamen knapp fünfzigtausend Franken zusammen. Hoti und Nali sagen, mit diesem Erfolg ihrer spontanen Aktion hätten sie nie gerechnet. Im Moment sind sie auf der Suche nach glaubwürdigen Kontakten, um das Geld sinnvoll einsetzen zu können. «Es spenden so viele, weil unsere Follower sehr loyal sind und uns vertrauen. Das wollen wir nicht kaputt machen», so Hoti.

Es ist nicht das erste Mal, dass die beiden Instagrammer eine Spendenaktion machen: Letztes Jahr haben sie hundert T-Shirts verkauft und den Erlös gespendet. «Wenn es jemandem schlecht geht und wir helfen können, dann machen wir das auch.»

Viele wollen helfen



Die grosse Solidarität rührt den albanischen Botschafter in der Schweiz, Ilir Gjoni. Die Schweizer Behörden hätten sehr schnell auf das Hilfeersuchen seines Landes reagiert. Am Dienstagabend um etwa 23 Uhr werde das Team der Schweiz in Tirana landen.

«Worte reichen nicht, um unsere Dankbarkeit für diese Hilfe auszudrücken», sagt Gjoni. Was die Schweiz getan habe, werde mit einem Sprichwort am besten umschrieben: «Ein Freund in der Not ist ein wahrer Freund.»

Die albanische Gemeinschaft in der Schweiz sei erschüttert von den tragischen Ereignissen, den Todesfällen und der Zerstörung. «Es hat aber unsere Herzen und unseren Willen nicht geschwächt», sagt der Botschafter. «Was wir heute gesehen haben, ist eine riesige Solidarität und Mitgefühl mit den Opfern und ihren Familien. Die Botschaft wurde mit Telefonanrufen und Nachrichten überschwemmt, in denen Hilfe angeboten wird», so Gjoni.

