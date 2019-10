Neue Lehren, eine Chance für schwache Schüler?

Fast die Hälfte der Jugendlichen zwischen 14 und 16 Jahren entscheidet sich für eine Lehre. Die Auswahl der Berufe, die ihnen dabei zur Verfügung stehen, hat sich in den letzten 15 Jahren stark verändert, wie eine Auswertung des Staatssekretariats für Berufsbildung (SBFI) für 20 Minuten zeigt. Die Digitalisierung sorgt dafür, dass ganz neue Lehrprofile entstehen, während traditionsreiche Berufe verschwinden.

Eine Auswahl der 13 neuen Berufe, die innert 15 Jahren entstanden sind:

Fachmann Kundendialog EFZ (2011)

Lernende dieser dreijährigen Ausbildung arbeiten in Callcentern, führen Umfragen durch oder nehmen Beschwerden entgegen. Die Lehre wurde geschaffen, um die «Wertschätzung eines Contact-Center-Mitarbeiters zu erhöhen». Zudem werde der Kundendialog immer wichtiger für jedes Unternehmen, so der Verband.



Fachfrau Bewegungs- und Gesundheitsförderung EFZ (2012)

Der Fitness- und Gesundheitstrend schlägt sich auch in der Berufsbildung nieder: In der Ausbildung lernt man etwa, «gesunden Lebensstil zu erkennen und zu fördern» oder Fitnessprodukte zu verkaufen. Die Absolventen arbeiten in Fitnesscentern, aber auch in Hotels oder Wellnesscentern.



Systemgastronomiefachmann EFZ (2013)

Sie stehen bei McDonald’s oder im Migros-Restaurant in der Küche, sind aber auch für den Lebensmitteleinkauf oder die Qualitätskontrolle verantwortlich. Die Branche rechnet auch wegen des zunehmenden Take-away-Trends mit guten Aussichten: «Die Berufsleute sind gesuchte Fachleute.»



Entwässerungstechnologin EFZ (2014)

Das Wissen für den Kanalunterhalt lernten Mitarbeiter zuvor «on the job». Da jedoch die Anforderungen an den Umweltschutz, die Sicherheit und an IT-Systeme stark gestiegen sind, lancierte die Branche eine «imagefördernde» Lehre. Schwerpunkt ist die Reinigung der Kanäle sowie deren Untersuchung mittels einer ferngesteuerten Kamera.



Hotel-Kommunikationsfachmann EFZ (2017)

Sie sorgen nicht nur für reibungslose Buchungen, sie können auch Weinempfehlungen abgeben und einen Post auf der Facebook-Seite absetzen. Die Branche schuf den Beruf, um Personen mit Büro- sowie Gastrowissen auszubilden.

Eine Auswahl der Berufe, die ausgestorben sind:

Etuismacher (2015)

Lernende befassten sich mit der Herstellung von Koffern und Etuis – etwa eines Geigenkoffers.



Fotolaborantin (2013)

Ein Opfer der Digitalfotografie ist der Beruf des Fotolaboranten: Filmentwicklung und Papierabzüge sind heute schlicht nicht mehr gefragt. Ein Teil der Ausbildung wurde in den Beruf Mediengestalter Digital und Print integriert.



Kuvertmaschinenführerin (2011)

Auch das Bedrucken von Couverts oder anderen Materialien hat heute keine Konjunktur mehr: Der Beruf wurde aufgehoben, weil moderne Maschinen diese Arbeit übernehmen.



Metalldrückerin (2015)

Metalldrücker formten in Handarbeit Werkzeuge. Zuletzt entschied sich pro Jahr eine Person für diese Lehre, weshalb sie gestrichen wurde.



Schuhreparateur EBA (2018)

Ihr Job bestand im Reparieren von Konfektions- und Massschuhen. Wegen «fehlendem Interesse» löste sich diese Lehre auf. Offenbar konnten sich weder genug Betriebe noch junge Erwachsene dafür begeistern.



«Digitalisierung gefährdet Berufschancen nicht» Für Bildungsforscher Jürg Schweri vom Eidgenössischen Hochschulinstitut für Berufsbildung zeigt die Gegenüberstellung von neuen und alten Lehrberufen, dass die Digitalisierung die Berufschancen von Schulabgängern kaum gefährdet und Angst vor zunehmender Arbeitslosigkeit unbegründet ist. «Manche industrielle Berufe verschwinden tatsächlich – es entstehen aber genauso neue Lehren, einfach verstärkt im Dienstleistungsbereich.» Dies biete auch weiterhin Chancen für schwächere Schüler: So könne etwa jemand, der früher Metalldrücker hätte lernen können, die Anforderungen für Systemgastronomiefachmann erfüllen. Auch in Zukunft würden weitere neue Lehren entstehen, sagt Schweri. Der Kanton Bern listet bei einer Tagung zum Thema auf: Ökotrophologe (Ernährungsfachperson), Data-Scientist oder Packaging Manager (Verpackungsspezialistin). Bei einer weiteren Spezialisierung der Berufe sei es aber wichtig, sich nicht zu stark zu verzetteln, sagt Schweri: «Sonst schafft man Berufslehren, die zu spezifisch sind und den Lernenden auf dem Arbeitsmarkt zu wenig Mobilität erlauben.»

