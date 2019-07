Diese Maturandin hat nur Sechser geschrieben

Davon träumen viele Gymischüler, Amely Walser hat es geschafft: Ihr Maturzeugnis besteht aus einer glatten 6 im Schnitt. Damit hat sie die Kantonsschule am Burggraben im Kanton St. Gallen als Jahrgangsbeste abgeschlossen, wie das «St. Galler Tagblatt» berichtet. Als Schwerpunktfach wählte sie Angewandte Mathematik und Physik – zweisprachig, wohlgemerkt.

Umfrage Wie gut sind Ihre Abschlussnoten? Ich schrieb gute Noten.

Ich hatte auch alles Sechser.

Mein Zeugnis fiel mittelmässig aus.

Mein Abschluss steht noch bevor.

Weiss nicht.

Ich habe keinen Abschluss.

Ich habe ein schlechtes Abschlusszeugnis.

++Gesellschaft++

Sexualität, Geschlechterfrage, Religion, Drogen, Bildung, Gesundheit: Welche sozialen Trends bewegen und verändern unsere Gesellschaft? Dieser Push liefert dir die Antworten zu diesen brennenden Fragen.

Und so gehts: Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe rechts oben auf das Menüsymbol, dann auf das Zahnrad. Wenn du dann nach oben wischst, kannst du die Benachrichtigungen für den Gesellschafts-Kanal aktivieren.



In allen promotionsrelevanten Fächern erzielte Walser die Bestnote 6, wie sie 20 Minuten verrät. Im Fach «Wirtschaft und Recht» reichte es «nur» für eine 5,5 und im Sport für eine 5. Auch ihre Vornoten, die für die Matur zur Hälfte zählen, waren glänzend. «Ich hatte alles Sechsen», sagt sie in fast gleichgültigem Tonfall.

Aber damit noch nicht genug: Sechser schrieb Walser in ihrer gesamten Gymizeit – mit ab und zu einem «Abschiffer» von einer Fünfeinhalb. Rückblickend meint die 17-Jährige bescheiden: «Ich war schon vorher recht gut.»

Ziel vor Augen sei wichtig

Für die Supermatur lernte sie nach folgendem Motto: «Ohne Fleiss kein Preis.» Sie habe viel gelernt und sich auch für jedes Thema zu interessieren versucht. Um sich fürs Lernen zu motivieren, sei es wichtig, ein Ziel vor Augen zu haben, sagt die frischgebackene Maturandin. «Ich wollte Medizin studieren und sah deshalb auch einen Sinn im Lernen.»

In intensiven Vorbereitungsphasen habe sie täglich mindestens vier Stunden gebüffelt, während der Prüfungsphase rund drei Stunden. «Für die Sprachfächer vielleicht musste ich nicht mehr so viel lernen. Prüfungsstoff waren vor allem Bücher, die ich schon früh vorbereitet hatte.»

Weiterbüffeln statt abschalten

Ihre Klassenkameraden hätten ihr zur guten Matur gratuliert. «Aber so aussergewöhnlich ist mein Zeugnis jetzt auch wieder nicht. In meiner Klasse haben alle gut bestanden», fügt Walser an.

Mittlerweile liegt die letzte Maturprüfung rund zwei Wochen zurück. Sich auf ihren Lorbeeren auszuruhen, kommt für sie aber nicht infrage. «Am Freitag absolviere ich die Numerus-clausus-Prüfung. Nach den Maturprüfungen habe ich deshalb gleich weitergelernt.» Sie habe daher nicht abschalten können.

Joggen und Klavier spielen

Trotz ihrer Freude am Lernen hat aber auch die Freizeit genug Platz in ihrem Leben. «Ich bin nicht so der Ausgangstyp. Am besten erhole ich mich beim Joggen, Klavierspielen, Kochen und Wandern.»

Anfragen vom «Guinness-Buch der Rekorde» sind bis jetzt noch nicht eingetroffen. Bereits interessiert ist aber die Schweizerische Studienstiftung. «Die Stiftung hat mich aufgefordert, mich bei ihr zu bewerben.» Wird sie von der Begabtenförderung aufgenommen, winken ihr etwa Bildungsprogramme, Kurzseminare, Sommerakademien sowie finanzielle Unterstützung für ein Auslandsemester. Doch vorerst will sich Walser in den Sommerferien mit Baden und Lesen erholen.

Wie man die Prüfung ins Gymi schafft, siehst du hier hier.