Diese Skipisten wurden von Lawinen überrollt

Bei einem Lawinenniedergang auf eine Skipiste in Andermatt wurden sechs Personen verschüttet. Zwei davon mussten mit leichten Verletzungen ins Spital gebracht werden.

Umfrage Gehen Sie trotz Lawinengefahr auf die Piste? Nein, auf keinen Fall.

Ich weiss es nicht.

Ja, unsere Pisten sind sicher.

Ich weiss es nicht.

Nicht immer gehen solche Zwischenfällen auf Skipisten so glimpflich aus. Erst im Februar war in Crans-Montana VS eine Lawine auf eine Skipiste gedonnert. Das Lawinenunglück forderte ein Todesopfer. Der 34-jährige Franzose verstarb im Spital, nachdem er zuvor schwer verletzt aus den Schneemassen geborgen und ins Spital eingeliefert worden war. Er arbeitete als Pistenpatrouilleur im Skigebiet. Drei weitere Personen wurden verletzt.¨

Weitere Pistenkatastrophen finden Sie oben in der Bildstrecke.

(fss/jk/sda)