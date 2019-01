Diese Themen werden die Schweiz 2019 bewegen

Im kommenden Herbst finden in der Schweiz Wahlen statt. Daneben steht die Politik im neuen Jahr vor grossen Herausforderungen – namentlich in der Europapolitik. Aber auch in der Sicherheits- oder Wirtschaftspolitik gilt es einige Klippen zu umschiffen. Die Übersicht.

1. Rahmenabkommen



(Bild: Keystone/Peter Klaunzer)

2019 ist das Jahr der Entscheidung in der Europapolitik: Seit vier Jahren verhandeln die Schweiz und die EU über ein institutionelles Rahmenabkommen, das der Schweiz den Zugang zum EU-Binnenmarkt sichern soll. Der Bundesrat steckt in einer Sackgasse: Die EU ist nicht bereit, weiter mit der Schweiz über den Rahmenvertrag zu verhandeln. Innenpolitisch hat das Abkommen aber einen schweren Stand – links und rechts stellen sich gegen das Abkommen. Der Entwurf sieht eine Abschwächung der bisher geltenden flankierenden Massnahmen vor. Die Gewerkschaften sehen den Lohnschutz in Gefahr und befürchten, dass Schweizer Löhne sich dem EU-Niveau annähern könnten.

Ein weiterer Zankapfel ist die Streitbeilegung: Gibt es zwischen Bern und Brüssel Streit bei der Auslegung oder Anwendung von EU-Recht, entscheidet letztlich der Europäische Gerichtshof. Brüssel drängt auf einen Abschluss, der Bundesrat hat eine sechsmonatige Galgenfrist ausbedungen, um das Abkommen im Inland zu diskutieren. Somit ist klar: Der Streit wird uns im laufenden Jahr weiter stark beschäftigen.

2. Vaterschaftsurlaub

In der Sozialpolitik könnte es zu einem Durchbruch beim Vaterschaftsurlaub kommen. Eine Volksinitiative, die einen bezahlten vierwöchigen Vaterschaftsurlaub fordert, ist hängig. Die Politik plant nun eine günstigeren Kompromiss: einen zweiwöchigen Vaterschaftsurlaub. Dieser indirekte Gegenvorschlag zur Initiative soll noch 2019 unter Dach und Fach gebracht werden.

3. Waffenrecht



(Bild: Keystone/Urs Flüeler)

In der Sicherheitspolitik steht die Schweizer Schengen-Beteiligung auf dem Spiel: Die EU hat beschlossen, den Zugang zu halbautomatischen Waffen – wie sie zum Beispiel bei den Terroranschlägen von Paris 2015 verwendet wurden – einzuschränken. Da die Schweiz Teil des Schengen-Raumes ist, muss sie die Waffenrichtlinie bis Ende Mai 2019 umsetzen. Demnach können gewisse halbautomatische Waffen nur noch durch Sportschützen oder Sammler erworben werden. Gegen diese Verschärfung ergriff die Waffenlobby das Referendum. Kommt es zustande, wird der Kampf um Schengen/Dublin zum ersten grossen Test für die neue Justizministerin Karin Keller-Sutter (FDP).

4. Steuer-AHV-Deal

Auch für den Wirtschaftsstandort geht es um die Wurst: Finanzminister Ueli Maurer (SVP) muss einen neuerlichen Scherbenhaufen bei der Steuerreform verhindern, nachdem das Volk die Unternehmenssteuerreform im Februar 2017 bachab geschickt hat. Mit der neuen Vorlage würde die Schweiz die international verpönten Steuerprivilegien für international tätige Konzerne abschaffen und dafür die Steuern für alle Firmen senken. Die Abstimmung dürfte schon im Frühjahr steigen. Die Vorlage ist aber wieder umstritten: Kritiker sprechen von einem «Kuhhandel», weil bei einem Ja auch rund zwei Milliarden Franken in die AHV fliessen sollen. Damit soll die Bevölkerung für die drohenden Steuerausfälle «entschädigt» werden. Der Abstimmungskampf zu dieser Vorlage wird uns dieses Frühjahr begleiten.

5. Armee

Junge Männer wechselten nach der Rekrutenschule zunehmend in den Zivildienst oder entschieden sich gar von Anfang an gegen den Militärdienst. Der Bundesrat befürchtete, dass der Armee die Soldaten ausgehen. Er will darum die Hürden für den Übertritt in den Zivildienst erhöhen – unter anderem sollen Armeeangehörige bei einem Wechsel länger Zivildienst leisten müssen als heute. Der Bundesrat will 2019 die Gesetzesänderung vorantreiben. Zuständig dafür ist ausgerechnet Wirtschaftsminister Guy Parmelin (SVP), der bis vor kurzem Verteidigungsminister war.