Diese Trucks sollen helfen, Leben zu retten

View this post on Instagram

Wir fahren nochmals ganz gross auf! Gemeinsam mit Janina Martig Logistics retten wir mit einer simplen Botschaft hoffentlich Menschenleben und reduzieren die Stauzeit auf den Autobahnen. Wie gefallen euch die neuen #Kampatrucks von #RettungsgasseCH? 🤭😊 #SeiEinHeld