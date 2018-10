Diese Uhren tragen die Genossen in der Schweiz

Die SPD-Staatssekretärin Sawsan Chebli postete ein Bild, auf dem sie eine Rolex trägt. Kostenpunkt des Modells Datejust 36: 8300 Franken.

Deshalb wird wird sie massiv angefeindet. Ein Twitterer kommentierte: «Alles, was man zum Zustand der deutschen Sozialdemokratie 2018 wissen muss.»

«Es gibt auch in der SP gut betuchte Leute»

Genossen in der Schweiz reagieren gelassen auf die Debatte. Zwar outet sich keiner der angefragten Parlamentarier, eine Rolex zu tragen, doch sie stellen sich hinter Chebli: «Das ist eine Neid-Debatte, zu der ich nicht viel beitragen will. Es gibt auch in der SPD oder der SP gut betuchte Leute», sagt SP-Nationalrätin Priska Seiler Graf. «Wer Kritik übt, setzt voraus, dass Arbeiter arm bleiben und sich gar nie eine Rolex leisten können sollen.»

Sie trage eine Uhr von Baume & Mercier, die sie von ihren Eltern zum 30. Geburtstag geschenkt bekommen habe. «Eine schöne, perfekt gemachte Schweizer Uhr ist eine gute Investition, auch vom Nachhaltigkeitsgedanken her. Ich trage die Uhr nicht als Statussymbol.»

«Den Kapitalismus überwindet man nicht mit Boykotten»

SP-Nationalrat Fabian Molina trägt eine Christ-Uhr für 200 Franken. Die Rolex-Diskussion findet er «bescheuert»: «Selbstverständlich darf sie das. Die Debatte ist von Biederkeit geprägt. Die persönliche Selbstbestimmung gehört zur Sozialdemokratie. Sie ist nicht dagegen, dass die Leute schöne Sachen haben. Wir kämpfen vielmehr dafür, dass sich mehr Menschen dank guten Löhnen solche leisten können.»

Den Kapitalismus überwinde man nicht mit Boykotten, sondern indem man die Produktionsbedingungen ändere. Ziel sei, dass sich das alle leisten können. Im Fall Chebli sieht Molina auch Sexismus gegenüber einer Frau mit Migrationshintergrund: «Bei Gerhard Schröder wäre eine Protz-Uhr kein Thema.» Die SPD habe in Deutschland tatsächlich das Problem, dass es zwischen Parteiführung und Basis eine Kluft gebe. «Die Rolex der Staatssekretärin ist aber sicher kein Symbol dafür.»

Berset besitzt «allein Schweizer Uhren»

SP-Aussenpolitiker Martin Naef trägt seine Swatch «aus Überzeugung». Er trage sie im Andenken an Nicolas Hayek und die Rettung der Uhrenindustrie. Über die Debatte in Deutschland kann er nur den Kopf schütteln.

Welche Uhr Bundespräsident Alain Berset trägt, war für 20 Minuten nicht in Erfahrung zu bringen. Sprecher Peter Lauener lässt nur ausrichten: «Bundespräsident Alain Berset besitzt allein Schweizer Uhren. Es kommt immer wieder vor, dass er im Ausland darauf angesprochen wird, was er jeweils nutzt, um auf unsere qualitativ hochstehende Uhrenproduktion hinzuweisen.»

Sawsan Chebli wehrte sich übrigens auf Twitter gegen die Kritiker. Ihr müsse niemand sagen, was Armut sei: Sie habe mit 12 Geschwistern in zwei Zimmern gewohnt und Monate auf Holzbuntstifte gewartet.

Wer von Euch Hatern hat mit 12 Geschwistern in 2 Zimmern gewohnt, auf dem Boden geschlafen&gegessen, am Wochenende Holz gehackt, weil Kohle zu teuer war? Wer musste Monate für Holzbuntstifte warten? Mir sagt keiner, was Armut ist. #Rolex — Sawsan Chebli (@SawsanChebli) 20. Oktober 2018

(daw)