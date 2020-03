Diese Veranstaltungen sind abgesagt

Der Bundesrat verlängert das Veranstaltungsverbot bis Ende April und weitet es aus. Ab sofort sind alle öffentlichen und privaten Veranstaltungen ab 100 Personen verboten, wie Gesundheitsminister Alain Berset sagte. Folgende Events sind abgesagt worden:

• Das Zürcher Sechseläuten

• Die St. Galler OFFA-Messe

• Circus Knie sagt Premiere in Rapperswil und Teil der Tournee ab.

• Pfadi-Schnuppertag Schweiz

• Fumetto Comic Festival in Luzern

• Zermatt Unplugged

• Lucerne Festival Frühjahrswochenende

• Berner Frühlingsmesse BEA

• Spielwarenmesse Suisse Toy

• Züri-Marathon

Die Liste wird fortlaufend nachgetragen.

In einigen Kantonen werden auch Schwimmbäder, Kinos, Theater, Clubs und Fitnesscentren geschlossen. In Zürich bleibt etwa auch der Zoo geschlossen und in Riehen bei Basel schliesst das Beyeler Museum ab Samstag. Auch sämtliche Sportveranstaltungen sind betroffen. Bitte informieren Sie sich beim jeweiligen Anbieter.

(20 Min)