Diese 7 Typen schicken Zalando-Päckli zurück

Online bestellen, zu Hause anprobieren und dann kostenlos zurückschicken: Laut Zalando wird jede zweite Bestellung in der Schweiz zurückgegeben. Gemäss einer Hochrechnung von 20 Minuten entspricht das pro Jahr rund 10 Millionen Zalando-Paketen.

Doch wer schickt überhaupt seine Päckli zurück – und warum? Folgende Leser-Kommentare zeigen, welche Päckli-Typen es gibt.

Der Hamsterer

«Ich bestelle Zalando-Kleider in diversen Grössen und schaue nachher, welches am besten passt. Die restlichen Grössen schicke ich zurück», so R. E.

Leser «Studi» pflichtet ihm bei: «Die Kleidung muss passen (und gefallen), ansonsten wird sie zurückgeschickt. Die vorgängige Information (Grössenangaben) reicht nicht aus, um eine finale Kaufentscheidung zu treffen, ansonsten wären Umkleidekabinen überflüssig.»

Der Hamsterer sieht die Schuld für sein Verhalten nicht bei sich, sondern bei den Herstellern:

«Einen grossen Anteil an den hohen Rücksendungen hat hier doch die Modeindustrie selber. Bei dem einen Schuhhersteller habe ich Schuhgrösse 41, bei einer anderen habe ich 43. Bei einer T-Shirt-Marke ist es die Grösse S, bei der anderen M. Dem Kunden bleibt hier nichts anderes übrig, als mehrere Grössen zu bestellen. Grosses Einsparpotenzial sehe ich deshalb bei der Normierung der Grössen durch die Hersteller», so Leser S. B.

Der Party-Profiteur

«Ich habe von Bekannten vernommen, dass viele für den Ausgang am Wochenende einen Fummel bestellen, damit in den Ausgang gehen und am Montag wieder retoursenden», so Leser «GeGe».

Auch Leser R. B. kennt die Masche: «Die Kleider werden im Ausgang getragen und verschwitzt gehen sie am Montag wieder mit der Begründung, sie passten nicht, zurück.»

Das Insta-Model

«Ich habe von Freunden erfahren, dass es gewisse Leute gibt, die Sachen nur für 1-2 Insta-Bilder bestellen und dann zurückschicken. Respektlos und unterste Schublade», so «Insider».

Der Entsorgungsfaule

«Ich kaufe immer ein Produkt zusätzlich. So kann ich die Schachtel und allfälliges Füllmaterial bequem zurückgeben, ohne dass der Abfall noch lange bei mir herumsteht», so W. T.

Shopper aus Langeweile

«4 von 5 Onlinebestellungen in der Schweiz werden aus Langeweile getätigt», so Leser «Peter M.».

Daneben gibt es Typen, die für Zalando und andere Online-Händler ein wahrer Segen sein müssen.

Der Post-Umgeher

«Wenn ich etwas bei Zalando Lounge bestelle, vergesse ich es schnell, die Rücksendeetikette auszudrucken. Ich hasse es auch, auf die Post zu gehen. Sie schliesst in meinem Ort am Samstag um 11 Uhr. Da bin ich noch im Bett. Und unter der Woche habe ich keine Zeit. Am Schluss bleibe ich auf den Kleidern sitzen oder verschenke sie», so W. D.

Der rationale Shopper

«Ich bestelle annähernd die Hälfte meiner Konsumgüter online. Dabei behalte ich 90 Prozent der Lieferungen. Man sollte gut überlegen, was man bestellt, um eben nicht Gefahr zu laufen, die Hälfte wieder zurückschicken zu müssen. Dieser Luxus kostet unnötig Geld, Ressourcen und belastet die Umwelt», schreibt Leser M. K.

Gleicher Meinung ist auch Leserin «Sara»: «Ich bestelle auch hin und wieder bei Zalando, habe aber nie etwas zurückschicken müssen. Es kann ja mal vorkommen, dass etwas nicht passt. Ich verstehe aber nicht, warum man mehrere Artikel mit der Absicht bestellt, um nur eins davon zu behalten.»





