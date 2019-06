Dieser Anwalt erstreitet Schulabschlüsse

Didier Kipfer hat sich als «Schüleranwalt» einen Namen gemacht. Er hat rund hundert Prüfungen in der ganzen Deutschschweiz angefochten. An zukünftigen Aufträgen mangelt es ihm laut eigenen Angaben nicht: Er könne sich vor Anfragen kaum retten. «Die Schule muss wie jede andere staatliche Behörde auf ihr Handeln überprüft werden können», findet Kipfer. Wann und wie der 45-Jährige Zürcher Schulen verklagt und welchen Grundsätzen er dabei folgt, erzählte er dem «Tages-Anzeiger».

Umfrage Finden Sie es ok, dass immer mehr Prüfungsergebnisse gerichtlich angefochten werden? Ja. Ein Prüfungsresultat kann über die Karriere eines jungen Menschen entscheiden.

Nein. Von solchen Klagen profitieren nur die Kinder reicher Eltern.

Ich weiss es nicht.

«Unnötige Hierarchiegläubigkeit der Schweizer»

Der Ursprung von Kipfers Arbeit liege bei folgendem juristischem Grundsatz: «Jeder hat in der Schweiz einen Rechtsanspruch, wenn es rechtliche Fragen zu klären gibt.» Den Vorwurf, seine Arbeit fördere den Autoritätsverfall der Lehrer, kann Kipfer deshalb nicht nachvollziehen. Er vermute dahinter eine «unnötige Hierarchiegläubigkeit»: «Dem Lehrer am Zeug zu flicken, das geht bei uns gar nicht. Damit haben die Schweizer Mühe.»

Je detaillierter das Schulreglement, desto anfälliger

In seinem beruflichen Alltag unterscheidet Kipfer seine Fälle danach, ob «Verfahrensfehler» oder «Ermessensentscheide» zugrunde liegen. Bei Ersteren handle es sich beispielsweise um Fälle, in denen die Prüfungsordnung bei der mündlichen Klausur drei Experten vorsieht, aber nur einer erscheint. «In solchen Fällen erreiche ich in der Regel eine Annullierung oder Wiederholung der Prüfung», so Kipfer. Grundsätzlich gelte: Je detaillierter das Reglement einer Schule sei, desto anfälliger werde es für Klagen.

Einen weiteren Anfechtungsgrund sieht Kipfer dort, wo Lehrer den «Ermessensspielraum» überreizen. Wenn ein Lehrer beispielsweise in einer Prüfung nach dem grössten Kanton der Schweiz fragt, ein Schüler mit dem bevölkerungsmässig grössten Kanton Zürich antwortet, der Lehrer aber den flächengrössten Kanton Graubünden meinte. Solche unklar gestellten Fragen fechte er in der Regel ebenfalls erfolgreich an.

«Mit einer 3,8 kann ich arbeiten»

Bei Kipfers Mandanten handle es sich vor allem um Eltern von Schülern, die durch die Lehrabschlussprüfung gefallen sind. Aber auch der Anteil der klagenden Gymnasiasten nehme markant zu. Doch der Zürcher Anwalt nimmt bewusst nicht jede Anfrage auf, denn für Schulversager habe er keine Zeit. Wenn es also um das Erreichen einer genügenden Note gehe, sei mindestens eine 3,8 als Ausgangslage notwendig. «Damit kann ich arbeiten», so Kipfer. Ausserdem müsse viel an einer Prüfung hängen beziehungsweise ein biografischer Wendepunkt in Gefahr sein. Wegen einer einzelnen Mathematikprüfung, die im Verlauf des Schuljahrs vermasselt wurde, sei niemand zu ihm gekommen. «Noch nicht», so Kipfer.

Gymnasien versuchen Klagen zu verhindern

Gymnasien kennen das Problem mit Rekursen und Verfahren: So setzt sich auch das Realgymnasium Rämibühl in Zürich nach Aufnahmeprüfungen mit bis zu acht Rekursen pro Jahr auseinander. Der Rechtsweg müsse selbstverständlich offen bleiben, so Prorektor Philipp Wettstein zum «Tages-Anzeiger». Um Klagen verhindern zu können, gewähre man Eltern Einsicht in die Prüfungen und Korrekturen.

Kipfer sagt denn auch, dass nur schon das Einschalten eines Anwalts eine nichtjuristische Wirkung entfalten könnte. Manchmal würden sich die Lehrer eine Prüfung nochmals anschauen, wenn er sich melde. «Die wissen ja auch, wie viel für meine Mandanten an der Sache hängt», so Kipfer.



(mm)