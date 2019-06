Dieser Schweizer See hat nun Tausende Fans

«Lass uns dahin ziehen, Baby» und «Es ist überragend, absolut hinreissend und surreal» – so reagieren Facebook-User auf das Urnersee-Video von Fotografin Sylvia Michel (46). Laut der Facebook-Statistik hat die Winterthurerin seit Mitte Juni fünf Millionen Personen erreicht und über 217'000 Reaktionen ausgelöst – allesamt positiv.

Michel freut es: «Ich dachte, Facebook ist tot – offenbar aber nicht.» Momentan würden mehrere Videos von ihr viral gehen. «Anscheinend treffe ich den Nerv der Leute.» Dass ihre Videos so gut ankommen, liege an der Schweiz: «Wir haben einfach ein geiles Land. Hier gibt es auf kleinem Raum so verschiedene Facetten. Viele Leute aus anderen Ländern haben das Gefühl, dass hier das Paradies auf Erden ist.»

Laut der Facebook-Statistik haben fünf Millionen Personen das Urnersee-Video gesehen.

Spontane Videos

Ihre Videos drehe sie spontan, so Michel. So auch das Urnersee-Video: «Ich machte gerade an meiner liebsten Raststätte, dem Seerestaurant Tellsplatte, Halt und sah, dass der See so eine besondere Farbe hat. Diesen Moment wollte ich mit meinen Followern teilen.»

Das Video habe sie zuerst auf ihrem Instagram-Kanal michelphotography_ch geladen. Laut der Statistik ist es vor allem bei jungen Leuten zwischen 25 und 34 Jahren beliebt. «Es sind eher die Leute, die dann auch bereits arbeiten und etwas Geld fürs Reisen haben.» Obwohl ihre Videos sehr beliebt seien, verdiene sie kein Geld damit: «Ich möchte den Leuten nur die Schönheit unseres Landes näherbringen.»

Ihre Sicht auf die Schweiz hat Michel auch mit einem Video für den Kinofilm «Switzerländers» eingebracht. Hier siehst du ihr Video.





(qll)