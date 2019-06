«Früher hatte ich lange Haare und kiffte»

Der Öffentlichkeit ist Andri Silberschmidt als smarter Präsident der Jungfreisinnigen Schweiz bekannt. Doch seinen Auftritten mit perfekt gegelten Haaren im Anzug ging eine 180-Grad-Wende voraus. Mit 15 Jahren habe er das Gymnasium abgebrochen, verrät er Moderatorin Claudia Lässer in der Sendung «Zoom Persönlich» auf Teleclub, die am Samstagabend als Wiederholung vom März ausgestrahlt wurde.

Der Jungpolitiker sagt, er habe als Teenager geraucht, gekifft und lange Haare getragen. Als Lässer wissen will, was er sonst noch alles gemacht habe, antwortet Silberschmidt verlegen lachend: «Das kann ich nicht sagen, ist wahrscheinlich nicht alles jugendfrei.»

Folgenschwerer Blick in den Spiegel

Der heute 25-Jährige bezeichnet seine Teenagerjahre als sehr turbulente Zeit. Als er jedoch mit 15 Jahren eine Lehre bei der Zürcher Kantonalbank angefangen habe, sei es zu einem Wandel gekommen. Auslöser sei sein allererster Einsatz – die Arbeit am Schalter – gewesen. «Ich schaute dann mal in den Spiegel und merkte: ‘Da kommen ja Leute, die Geld abheben und ja der Bank vertrauen wollen – und ich sehe so verhängt aus’.» Darauf sei er relativ schnell zum Coiffeur gegangen. «Seither sehe ich plus minus so wie jetzt aus.»

Silberschmidt findet sein jetziges Aussehen «fast ein bisschen langweilig».«Früher war ich das andere Extrem.» Er zeigt sich dankbar für seine Banklehre. Diese habe aus ihm einen anständigen jungen Herrn gemacht. «Ich brauchte auch einen Lehrmeister, der mir auf die Finger haute.» So habe sein Lehrmeister gefordert, dass er büffle, bis seine Französischnoten genügend würden. Im Gymi stattdessen habe er für sich selber schauen müssen.

«Ich war als Teenager kein Vorbild»

Seinen Eltern macht es der Jungpolitiker nicht einfach. «Es gab schon Momente, in denen meine Eltern keine Freude hatten oder sich Sorgen machten.» Er sei als Teenager sicher kein Vorbild gewesen. Silberschmidt verrät, dass sein Vater manchmal sogar mit dem Stuhl vor seinem Zimmer wachte. Weil er «wieder mal einen Seich» gemacht hatte, wollte sein Vater so sicherstellen, dass er seinen Hausarrest einhielt.

Rückblickend findet es der Jungpolitiker umso schöner, den Rank gefunden zu haben. «Jetzt bin ich ins andere Extrem gefallen, aber lieber so als anders.»

(bz)