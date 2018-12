Dieses Skigebiet kann für einen Tag dir gehören

Keine Warteschlange am Skilift, die frisch gewalzten Pisten mit niemandem teilen, kein Gedränge im Bergrestaurant und nur mit ausgewählten Freunden beim Après-Ski anstossen. Ein Glückspilz erhält im Prättigau die einmalige Chance, 24 Stunden lang ein ganzes Skigebiet nur für sich zu nutzen. Möglich wird das in den Fideriser Heubergen, einem kleinen Skigebiet auf 2000 Metern Höhe. Die Betreiber verlosen es mit allem Drum und Dran vom Sonntag, 13. Januar (16 Uhr), bis Montag, 14. Januar (16 Uhr).

Umfrage Wie würdest du das Skigebiet an diesem Tag nutzen? Nur für mich allein. Ich wäre auf der Piste ungestört und in den Beizen der König,

Möglichst viele Bekannte und Verwandte einladen. Das wäre dann mein Weihnachtsgeschenk 2019 für sie.

Ich würde mit den besten Freunden eine Riesengaudi im ganzen Gebiet veranstalten.

Gar nicht: Ich gewinne eh nie bei Wettbewerben.

Der Gewinner kann einen Tag lang über 15 Kilometer Skipisten und drei Lifte, den längsten Schlittelweg der Schweiz (12 km), drei Berghäuser und insgesamt 76 Angestellte verfügen. Zudem kann er 999 Freunde mitbringen, 222 davon dürfen im Skigebiet übernachten. Lediglich die Konsumationen im Skigebiet und die Anfahrt nach Fideris müssen der Glückspilz und seine geladenen Gäste selbst berappen.

Wert von einigen 100'000 Franken

«Meines Wissens gab es das in der Schweiz noch nie. Wir wollen etwas Spezielles bieten, das auf unser Gebiet zugeschnitten ist», sagt Henrik Vetsch, Geschäftsleiter der Heuberge AG. Er sei gespannt, ob der Gewinner die verschneiten Hänge für sich allein nutzen oder mit auserwählten Gästen teilen werde. «Gerade für einen Firmen- oder Vereinsausflug wäre der Hauptpreis optimal.» Der Marketing-Coup dürfte einiges kosten – den Betrieb eines Skitages mit aller Infrastruktur beziffert Vetsch auf «einige hunderttausend Franken».

Der Geschäftsleiter verhehlt nicht, dass der Preiskampf in den Schweizer Skigebieten mit ein Grund für die Aktion ist. «Bei flexiblen Preisen oder Rabatten können wir nicht mithalten. Wir geben so Gegensteuer zur ausufernden Preispolitik vieler Anbieter», erklärt Vetsch. Dass der Gewinnertag auf einen Montag fällt, sei bewusst gewählt. «Wir möchten das Skigebiet nicht an einem Wochenende sperren: Das wäre gegenüber Saisonkarten- und Chaletbesitzern unfair.»

Vorteile eines kleinen Gebiets betonen

Die Garantie, dass an diesem Tag keine fremden Gäste ins Skigebiet kommen, liegt in der Topografie und der Betreiberstruktur. «Die Heuberge liegen auf einer Hochebene, einem Nadelöhr. Man kommt nur mit Skibussen die steile Strasse hinauf», sagt Vetsch. Im Skigebiet selbst kommt alles aus einer Hand: Lifte, Pisten, Busse und Restaurants sind im Besitz der AG.

«Mit dem Wettbewerb wollen wir diese Kernkompetenz herausstreichen und zeigen, welche Vorteile wir als kleines Gebiet bieten», betont Vetsch. Die Gäste könnten viel persönlicher betreut werden. Das lasse Raum für individuelle Wünsche. «Will eine Firma oder ein Verein ein Skirennen mit Fondue-Plausch organisieren, gibt es bei uns nur eine Anlaufstelle dafür», sagt Vetsch.

Der Wettbewerb läuft nur noch bis am 30. Dezember, er ist auf der Homepage des Skigebiets aufgeschaltet. Die Gewinnchancen stehen sehr gut, bislang haben sich laut Vetsch erst rund 1000 Interessenten angemeldet.

(rol)