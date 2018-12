Diese Verhütungsmittel sind besonders unsicher

Umfrage Wie verhütest du? Ich nehme die Pille.

Ich habe mich sterilisieren lassen.

Ich wende eine sonstige hormonelle Methode an, etwa die Hormonspirale.

Ich verhüte mit Kondom/Diaphragma.

Ich verhüte natürlich, also mit Zyklus-App oder Temperaturmessung.

Der Pearl-Index

Der Pearl-Index gibt an, wie sicher eine Verhütungsmethode ist. Konkret besagt die Zahl, wie viele von 100 Frauen bei Anwendung einer bestimmten Verhütungsmethode schwanger werden, wenn sie ein Jahr lang Sex haben. Das heisst: Je niedriger der Pearl-Index ist, desto sicherer ist das Verhütungsmittel. Entwickelt wurde der Index vom amerikanischen Biologen Reymond Pearl in den 1930er-Jahren.













Viele Frauen nehmen die Pille zur Schwangerschaftsverhütung, doch die Hormone geraten immer mehr in Verruf. Mittlerweile gibt es eine breite Palette an Methoden zur Schwangerschaftsverhütung. Vor allem die natürlichen Methoden wie Zyklus-Apps oder Temperaturmessung erleben im Moment einen Aufschwung. Die verschiedenen Verhütungsmethoden mit all ihren Vor- und Nachteilen findest du in der Bildstrecke.

(jk)