Diese Bauern erhalten am meisten Geld vom Staat

Die Direktzahlungen, die der Staat jeweils an die Bauern entrichtet, könnten schon bald sinken: Der Bundesrat schlägt in seinem Entwurf der Agrarpolitik vor, ab 2022 einen Deckel bei 250'000 Franken einzuführen. Damit sollen Auswüchse gestoppt werden, die den Steuerzahlern in vielen Fällen nur schwierig zu erklären sind.

Aufgrund von Recherchen und einer Auswertung von Direktzahlungsdaten von über 50'000 Bauernbetrieben in der Schweiz durch die Tamedia-Redaktion lässt sich nun erstmals eruieren, welche Betriebe von der Kürzung der Beiträge betroffen wären. Das Fazit der Redaktion: «Zum Teil fliesst viel Geld an Betriebe, die gar nicht darauf angewiesen wären.»

Wer erhielt wie viele Direktzahlungen?

Wegen des rasanten Strukturwandels hängen die Bauern am Tropf des Staates: Über die Hälfte der bäuerlichen Einkommen stammt aus dem 2014 eingeführten Direktzahlungssystem der Agrarpolitik, wie ein Bericht des Bundesamts für Landwirtschaft zeigt. Laut dem Bundesamt bekamen 2017 1580 Betriebe über 150'000 Franken. Im gleichen Jahr erhielten 102 Landwirte mehr als 250'000 Franken Direktzahlungen. Die Zahl der Grossempfänger nimmt jedes Jahr zu. Insgesamt wurden 2017 knapp über 2,8 Milliarden Franken für Direktzahlungen ausgegeben.

Wer verdient am meisten?

An der Spitze steht gemäss der Tamedia-Redaktion der Gemüseproduzent Rathgeb Bio aus Unterstammheim ZH, der im Sommer bis zu 400 Arbeiter beschäftigt. Er erhielt im Jahr 2017 rund 575'000 Franken Direktzahlungen.

Auch wenn sein Betrieb wirtschaftlich nicht auf so hohe Direktzahlungen an­gewiesen wäre – sie machen nur wenige Prozent des Umsatzes aus –, möchte Betriebsleiter Christian Rathgeb nicht darauf verzichten. Man erbringe schliesslich ökologische Leistungen, die gesetzlich gefordert und erwünscht seien. Zudem: «Wäre meine Fläche von knapp 400 Hektaren auf mehrere Betriebe aufgeteilt, wären die Direktzahlungen insgesamt deutlich höher – ohne ökologischen Mehrwert», so Rathgeb.

In der Bündner Gemeinde Surses gibt es gleich vier Betriebe, die deutlich mehr als 250'000 Franken Direktzahlungen pro Jahr erhalten – ein Schweizer Rekord. Einer der Betriebe gehört Gion-Franzestg Schaniel, dessen Direktzahlungen circa zwei Drittel seines Hofeinkommens ausmachen. «Die Agrarreform von 2014 war für uns wie ein Lottosechser», so der Landwirt.

Bergbauer Hans-Peter Spahni hat es dank der Fläche in die vorderen Ränge geschafft. Weil der Bauer aus dem bernjurassischen Schelten mit seinem Bio-Grossbetrieb schliesslich aber überfordert war, hat er im vergangenen Jahr fast 20 Hektaren Land verkauft und zudem die Sauenhaltung aufgegeben. Er kann die geplante Begrenzung der Direktzahlungen nachvollziehen: «Ich finde sowieso, dass zu viel Geld fliesst, einfach dafür, dass ich die Natur walten lasse», sagt Spahni. Sein Problem dabei wäre einzig, dass er die Schulden, die er gemacht hat, um seinen Betrieb zu vergrössern, nicht mehr abbezahlen könnte.

Das Problem mit der Fläche

Valentin Luzi leitet beim Kanton Graubünden die Abteilung für Direktzahlungen. Er sagt: «Es gibt in der Tat einzelne Auswüchse, die wir kaum noch rechtfertigen können» und bestätigt, dass Gebiete wie in Surses, in der Nachbargemeinde Avers oder im Oberengadin, wo es grosse, nicht allzu steile Flächen gibt, bevorzugt werden.

Das versteht Johann Inniger. Der Bergbauer arbeitete bereits sein Leben lang in Frutigen im Berner Oberland, wo die Hänge oftmals steil ins Tal fallen und viel Handarbeit erfordern. «Mit unseren knapp 14 Hektaren Land waren ich und meine Frau immer voll ausgelastet, mehr hätten wir gar nicht geschafft», sagt Inniger. Obwohl der Bauer seinen Betrieb mit Bioprogrammen optimiert hat, kamen er und seine Frau nicht auf mehr als 60'000 Franken Direktzahlungen pro Jahr. Den Kollegen in der Region gehe es gleich. Inniger: «Es ist einfach schade, dass die Arbeit von Bauern mit Steillagen wegen der kleinen Fläche viel schlechter abgegolten wird als die von Bauern, die das Glück haben, grosse, schöne Landstücke bewirtschaften zu können.»

Das fordern Kritiker

Mit dem 250'000-Franken-Deckel will der Bundesrat genau solche Ungerechtigkeiten entschärfen. Doch Kritiker bemängeln, der Deckel sei willkürlich angesetzt, blosse Symbolpolitik und lasse sich leicht umgehen. Als Alternative wird ein Ausbau der flächenbezogenen linearen Abstufung der Direktzahlungen gefordert, wie es sie heute schon für die Basisbeiträge gibt. Kurz gesagt: je grösser ein Betrieb, desto kleiner die Zahlungen für jede zusätzliche Hektare.



(rab)