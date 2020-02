Drei von vier Bauarbeitern leiden unter Stress

Der Termindruck auf dem Bau macht den Bauarbeitern zu schaffen. Das zeigt eine Umfrage der Gewerkschaft Unia, bei der über 12’000 Bauarbeiter aus der Schweiz teilgenommen haben. 78 Prozent der Teilnehmer geben an, dass der Termindruck auf den Baustellen in den letzten Jahren zugenommen hat. Für 73 Prozent der Befragten führt der Termindruck zu mehr Stress.

«Wenn wir auf einer Baustelle anfangen, gibt es schon oft eine Verspätung, und wir sollen dann den Rückstand aufholen. Das geht auf Kosten unserer Gesundheit und der Arbeitssicherheit», wird der 22-jährige Marius, Maurer in Ausbildung, in der Unia-Umfrage zitiert. Über die Hälfte der Befragten geben an, dass wegen des steigenden Termindrucks die Gesundheit, Arbeitssicherheit und Qualität der Arbeit leiden. Für 68 Prozent gibt es negative Auswirkungen auf das Leben ausserhalb der Arbeit. Etwa wisse man nie, wann man am Abend nach Hause komme.

Schwere Unfälle nehmen zu



Eine hohe Belastung kann schwerwiegende Auswirkungen auf die Arbeitssicherheit haben, so die Unia. Zwar ist in den letzten Jahren die Anzahl Unfälle rückläufig, jedoch haben die schweren Unfälle seit 2008 um 17,6 Prozent zugenommen. Auch die Anzahl Todesfälle hat tendenziell zugenommen und ist im Vergleich zu anderen Branchen überdurchschnittlich hoch. Auf 100’000 Bauarbeiter kommen im Schnitt 13,4 Todesfälle.

Im Dezember letzten Jahres schockierte der tragische Unfall eines Lehrlings (15), der auf einer Baustelle in Dietikon ZH von einer Betonplatte erschlagen wurde. Schon damals kritisierte die Unia die Zustände auf den Baustellen. Etwa würden Bauelemente nicht sicherheitskonform gelagert, um Zeit zu sparen.

«Arbeitssicherheit hat Priorität»



Solche Zustände wollen die Bauarbeiter nicht länger hinnehmen. Somit geben auch drei Viertel der Umfrageteilnehmer an, dass gemeinam gegen den Termin- und Zeitdruck vorgegange werden müsse. Der Maurer Juan (45) sagt: «Ob Arbeitszeit oder Gesundheitsschutz: Uns Bauarbeitern wurde noch nie etwas geschenkt. Wir haben uns immer für unsere Rechte wehren müssen. Auch heute noch.»

Der Baumeisterverband erklärte nach dem Unfall in Dietikon ZH generell: «Arbeitssicherheit hat bei jedem Arbeitsschritt oberste Priorität. Alle Beteiligten auf dem Bau müssen sich jeden Tag bewusst sein, wie wichtig die Sicherheit ist.» Es gebe Kurse zum Thema, «entscheidend ist am Ende, dass die Equipe vor Ort entscheidet, was zu tun ist». Alle Anwesenden auf einer Baustelle seien zusammen für die Sicherheit verantwortlich.

