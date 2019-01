Motivieren «linke Lehrer» Schüler zur Klima-Demo?

Für das «Recht auf eine Zukunft» und gegen die «Klimakrise» wollen am 2. Februar wieder Tausende Schüler, Studentinnen und Auszubildende auf die Strasse gehen. Beim Klimastreik am vergangenen Freitag schwänzten rund 22’000 Schüler in der Schweiz den Unterricht und riskierten damit eine unentschuldigte Absenz im Zeugnis.

Die Reaktion der Lehrerschaft fiel unterschiedlich aus. Während in Basel-Land, Basel-Stadt und Zürich die Lehrer Streikabsenzen auf Anordnung der Erziehungsdepartemente als unentschuldigtes Fernbleiben taxierten, stiessen die Anliegen der Streikenden auch auf Sympathien – etwa an der Kantonsschule Wettingen AG.

«1968 wurde sicher auch geschwänzt»

Der dortige Rektor, Paul Zübli, verweist auf die Bildungsziele, die neben «der Studierfähigkeit auch die vertiefte Gesellschaftsreife» verlangten. «Aus dieser Perspektive ist das Anstossen einer Debatte über das Versagen der Politik zu begrüssen.»

Für Zübli ist das Engagement der Jugend höher zu werten als ein paar verpasste Lektionen: «Woran wird man sich in 50 Jahren erinnern? Ich glaube, dass der Beginn einer politischen Jugendbewegung eher von Bedeutung sein wird als unsere Absenzenordnung. 1968 wurde sicher auch geschwänzt, aber das interessiert heute niemanden mehr.» Im Kanton Aargau haben die Schüler vier Halbtage pro Schuljahr zur freien Verfügung.

Drücken «linke Lehrer» ein Auge zu?

Für diese Haltung hat die Zürcher SVP-Nationalrätin Barbara Steinemann kein Verständnis. «Es kann doch nicht sein, dass die Lehrerschaft noch zum Schwänzen animiert.» Es sei ein offenes Geheimnis, das Lehrer eher im linken Spektrum zu verorten seien.

«Es erstaunt deshalb nicht, dass sie bei Streiks für die ihnen genehmen Themen wie den Klimawandel ein Auge zudrücken.»

Für Steinemann ist klar: «Wären die Schüler gegen die Zuwanderung oder gegen Burkas auf die Strasse gegangen, hätten die Lehrer kein Pardon gekannt.»

Dass Absenzen für den Klimastreik «auffällig grosszügig» toleriert würden, stellte auch der St. Galler FDP-Kantonsrat Walter Locher fest. Er vermutet, dass die Schülerinnen und Schüler «durch eine offenkundig nationale politische Kampagne» instrumentalisiert würden, wie er in einer einfachen Anfrage an den Kantonsrat schreibt. Locher macht unter den Organisatoren der lokalen Klimastreik-Komitees diverse Juso-Mitglieder aus.

«Bewegung ist ohne Hilfe von aussen entstanden»

«Wir sind offen für das ganze politische Spektrum», stellt Patricia Kudrnac von der Bewegung Klimastreik Schweiz klar. Es sei natürlich so, dass der Klimawandel eher ein links-grünes Publikum mobilisiere. Von einer Instrumentalisierung durch die Lehrer oder Parteien könne keine Rede sein: «Die Bewegung ist dezentral ohne Hilfe von aussen entstanden. Es geht uns allein darum, für die Erhaltung unserer Lebensgrundlagen zu kämpfen.»

Der Wettinger Kanti-Rektor Paul Zübli ergänzt: «Es wäre ja schön, wenn die Jugendlichen alles glaubten, was die Lehrer sagen. Sie haben aber ihre eigenen Überzeugungen und lassen sich nicht einfach instrumentalisieren.»

Zur Kritik, bei einer Demo gegen Zuwanderung wären die Lehrer weniger kulant, sagt Zübli: «Die Schule ist neutral, auch für eine solche Demo gelten dieselben Regeln – aber offenbar ist Zuwanderung für die Jugend kein drängendes Problem.»

