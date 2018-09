Dschihad-Rückkehrer muss bei Mutter wohnen

Am 9. August 2016 wurde H. am Flughafen Zürich festgenommen. Der tunesisch-schweizerische Doppelbürger aus der Romandie befand sich nach seiner Verhaftung bis am 8. Mai 2017 in Untersuchungshaft.

Seither ist der mutmassliche Dschihad-Rückkehrer frei, muss sich aber an gewisse Auflagen halten. Unter anderem muss der 31-Jährige seiner Mutter wohnen und hat ein Ausgangsverbot zwischen 21 Uhr und 5.30 Uhr. Zudem darf gewisse Orte nicht frequentieren und hat ein Kontaktverbot für bestimmte Personen.

Gegen die letzte Verlängerung dieser Ersatzmassnahmen legte der Betroffene Ende Mai Beschwerde beim Bundesstrafgericht ein. Er beantragte die Aufhebung der Massnahmen oder zumindest des nächtlichen Ausgehverbots.

Vom Vater radikalisiert

Das Bundesstrafgericht ist nun jedoch zum Schluss gekommen, dass nach wie vor Verdunkelungsgefahr besteht. Um die Strafuntersuchung nicht zu gefährden, müssten gewisse Kontakte unterbunden werden.

H. reiste vor seiner Verhaftung nach Instanbul. Wie die «Tribune de Genève» damals schrieb, war der Dschihad-Rückkehrer vermutlich von seinem Vater radikalisiert worden. Dieser zählt zur Opposition gegen den ehemaligen tunesischen Präsidenten Bourguiba.

