«Auf dem Land soll man schneller fahren dürfen»

Auf den Velowegen der Schweiz kommt es zu immer mehr Unfällen. Deshalb sieht der Verkehrs-Club der Schweiz nun Handlungsbedarf. Wie die «Aargauer Zeitung» schreibt, fordert VCS-Präsident Ruedi Blumer ein Tempolimit auf den Velowegen.

Blumer sagt: «Das Problem sind vor allem die grossen Geschwindigkeitsunterschiede.» Während schnelle E-Bikes mit 45 km/h fahren, verkehren herkömmliche Velos und langsame E-Bikes mit 30 oder weniger.

375 Unfälle gab es im vergangenen Jahr auf den Schweizer Velowegen – rund 40 Prozent mehr als noch vor vier Jahren. Mit ein Grund ist die steigende Anzahl der E-Bikes. Bei jedem fünften Unfall kollidiert ein E-Bike-Fahrer mit einem anderen Velo oder einem E-Bike.

Blumer möchte, dass sich die Tempo-Biker an ein Limit von 30 halten oder auf die Strasse ausweichen dürfen. Dies ist bislang nicht der Fall, da in der Schweiz eine Benutzungspflicht von Velowegen existiert. Dies soll auch für schnelle Radfahrer ohne Motor gelten.

Den Fahrrädern fehlt die Nummer

Die Umsetzung einer Velo-Tempo-Limite ist allerdings nicht einfach. Besonders die Kontrolle scheint beinahe unmöglich. Auch wenn die Polizei Blitzer aufstellen würde, dürfte die Identifizierung der Fehlbaren aus einem einfachen Grund schwierig werden: Den Fahrrädern fehlt eine Nummer. Nur wenige E-Bikes sind mit Nummernschildern ausgestattet.

Auch deshalb wünscht der VCS vorerst nur eine Empfehlung von Tempo 30 und die Aufhebung der Veloweg-Benutzungspflicht. Blumer sagt: «Damit könnte man Erfahrungen sammeln und allenfalls später über eine verbindliche Temporegelung diskutieren.» Vor vier Jahren lehnten Bundesrat und Parlament eine Aufhebung der Pflicht noch ab. Doch durch das Aufkommen der E-Bikes dürfte das Thema möglicherweise nochmals vorgetragen werden. Das Bundesamt für Strassen (Astra) teilte mit, dass bereits ein entsprechender Forschungsauftrag erteilt worden sei.

«Es gibt sehr unterschiedliche Velowege»

Für GLP-Nationalrat Jürg Grossen ist ein generelles Tempo 30 auf dem Veloweg nicht die richtige Massnahme. «Es gibt sehr unterschiedliche Velowege. In der Stadt, auf einem engen, stark frequentierten Velopfad macht ein Tempolimit Sinn. Bei breiten Velowegen auf dem Land, die nicht viel befahren werden, soll man auf dem E-Bike auch schneller fahren dürfen.» Viel sinnvoller als ein Tempolimit sei für die Verkehrssicherheit aber ein Ausbau der Velowege. «Heute haben wir an vielen Orten ein Flickwerk, Velowege hören plötzlich auf und Velofahrer müssen den Weg von Lastwagen und Autos kreuzen.» Hier müsse nun der vom Volk angenommene Bundesbeschluss Velo rasch umgesetzt werden.

Für SVP-Nationalrat Ulrich Giezendanner ist ein Tempolimit auf dem Veloweg «nicht die dümmste Idee». Bevor die Politik hier einschreite, seien aber weitere Untersuchungen bezüglich der Wirksamkeit eines solchen Limits nötig. Dass die Velofahrer aber auf die Strasse ausweichen sollen, um schneller zu fahren, kommt für Giezendanner nicht in Frage. «Seit Jahren bemüht man sich, dass der Verkehr entflechtet wird und dass sich Velo- und Autofahrer nicht in die Quere kommen, nun will der VCS wieder eine Verflechtung. Das ist unverständlich.»

(fss)