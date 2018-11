E-Autos dürfen schneller fahren als Benziner

Ungleich Spiesse auf österreichischen Autobahnen: Bei unseren Nachbarn wurde mit einer Änderung beim Immissionsschutzgesetz-Luft eine gesetzliche Ausnahme von Geschwindigkeitsbeschränkungen auf Autobahnen und Schnellstrassen geschaffen. Weil E-Autos keine CO2-Emissionen verursachen, soll für sie das Tempolimit auf gewissen Strecken künftig nicht mehr gelten.

Konkret heisst das: Fahrer eines E-Autos dürfen in einer sogenannten IG-L-100er-Zone bis zu 130 km/h schnell fahren, alle anderen müssen sich an das 100 km/h-Limit halten. Laut dem Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus gilt das für Strecken von insgesamt 440 Kilometer. Bereits ab Jahreswende soll die Regelung zum Tragen kommen.

Weltweit einmalig

Der Parlamentsbeschluss, dass E-Autos künftig schneller fahren dürfen als Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren, ist weltweit einmalig. Doch für die österreichische Regierung ist das Gesetz auch eine Massnahme, um Anreiz für den Umstieg auf die E-Mobilität zu schaffen. «Diese Ausnahme ist ein Vorteil, den wir Besitzern von E-Fahrzeugen geben wollen», so die österreichische Nachhaltigkeitsministerin Elisabeth Köstinger.

Tatsächlich hat sich die österreichische Regierung zur Reduktion der Emissionen sowie zur Forcierung der E-Mobilität bekannt. Weitere Massnahmen sind denn auch bereits geplant: Bald sollen für E-Autos Busspuren geöffnet und das Gratisparkieren gefördert werden.

Experten zurückhaltend

Die Schweiz kennt abgesehen von vereinzelten Sonderreglungen in Bergdörfern und speziellen Ladeparkplätzen noch keine Bevorteilung von E-Autos, sieht man von Steuerbefreiung in einzelnen Kantonen mal ab. Doch im österreichische Model sehen Experten wie Andreas Burgener durchaus positive Ansätze: Grundsätzlich gehe die Überlegung in die richtige Richtung, so der Direktor von Auto Schweiz, der Vereinigung der Schweizer Automobil-Importeure. Allerdings «sollte diese Massnahme auch für andere Antriebsarten wie Erdgas- oder Wasserstoff-Fahrzeuge weitergedacht werden».

Kritischer ist man beim Auto Gewerbe Verband Schweiz. AGVS-Zentralpräsident Urs Wernli: «Ich halte das für eine politisch motivierte und nicht praktikable Zwängerei». Das Aufheben von Tempolimits für emissionsarme Fahrzeuge töne theoretisch gut, sei «in der Praxis aber nicht umsetzbar und gefährlich». Aktuell dominiere E-Mobilität «nicht nur in der Schweiz die politische Agenda», so Wernli.

Kommt dazu: Aufgrund des wachsenden Verkehrsaufkommens könnte die Wirkung im Alltag überschaubar bleiben. Das sieht auch Burgener so: «Nachts oder an Sonntagen ohne Lastwagen ist eine Regelung wie jene in Österreich wohl am interessantesten.»

Schwierige Kontrollen

Die Frage bleibt, ob eine Tempolimit-Befreiung für E-Autos auch in der Schweiz Sinn machen würde. Man habe hierzulande bei weitem nicht so viele Abschnitte, auf denen das Tempo nur aus Gründen des Emissionsschutzes reduziert sei, sagt Burgener. Zudem hätte man eine Geschwindigkeit mehr: «Diese Kontrolle stelle ich mir aufwendig vor». Für ihn ist deshalb eine andere Neuerung dringlicher: «Wir würden neue Spuren für das automatisierte Fahren auf Autobahnen favorisieren.»

Auch Urs Wernli ist skeptisch: «Prüfenswert wäre eher, Fahrzeuge zu bevorzugen, die beispielsweise mit 30 Prozent erneuerbarer Energie betrieben werden, unabhängig von der Antriebstechnologie. Oder wenn Fahrzeuge mit mindestens zwei Insassen eine separate Spur benutzen könnten – so wie das in einzelnen Ländern bereits der Fall ist.»





