Jetzt kommt die freiwillige E-Vignette

Die bisherige Klebe-Vignette für Autos, die auf abgabepflichtigen Strassen fahren, soll teilweise durch sogenannte E-Vignetten ersetzt werden. Das hat hat der Bundesrat an einer Sitzung am Mittwoch beschlossen. Allerdings soll die herkömmliche Vignette nicht gänzlich abgeschafft werden, da die Akzeptanz für eine rein elektronische Erhebung nicht gegeben sei, so die Mitteilung des Bundesrats.

Umfrage Werden Sie auf die E-Vignette umsteigen? Ja, dann muss ich endlich nichts mehr an die Scheibe kleben.

Nein, mir ist das wegen des Datenschutzes ungeheuer.

Ich weiss es noch nicht.

Ich fahre nicht Auto.

Die E-Vignette soll mithilfe eines kamerabasierten Kontrollsystems zur Nummernschilderkennung funktionieren. Wer sich für die elektronische Variante der Vignette entscheidt, wird das Kontrollschild seines Fahrzeugs über eine Internetapplikation registrieren müssen.

Dies sorgt bei einigen Skeptikern aufgrund des Datenschutzes für Stirnrunzeln. Daher strebt der Bundesrat die freie Auswahl zwischen der bisherigen Klebevignette und einer elektronischen Vignette an.

(doz)