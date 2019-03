EU-Firmen werben für illegale Vaterschaftstests

Wenn ein Mann daran zweifelt, ob er wirklich Vater seiner Kinder ist, könnte ein Test Gewissheit bringen. Wie die «Aargauer Zeitung» berichtet, werben ausländische Labors in der Schweiz für heimliche Vaterschaftstests. Diese sind in der Schweiz allerdings verboten. Eine DNA-Analyse kann hierzulande nur mit Zustimmung der Mutter durchgeführt werden. In wenigen europäischen Staaten wie Österreich, den Niederlanden und Belgien sind solche heimlichen Tests jedoch erlaubt. Sie kosten 170 Euro oder mehr.

Einige dieser Labors haben Schweizer Webadressen und werben ziemlich offensiv für die heimlichen DNA-Analysen: «Wenn Sie herausfinden wollen, ob Sie ein Kuckuckskind haben, versprechen wir Ihnen innerhalb von wenigen Tagen Klarheit. Auch ohne das Wissen Ihres Partners», zitiert die «Aargauer Zeitung» eine in der Schweiz geschaltete Anzeige eines Anbieters.

So sieht die rechtliche Lage aus

Wer einen solchen Test durchführt, muss mit Konsequenzen rechnen. Laut Artikel 36 des Bundesgesetzes über genetische Untersuchungen beim Menschen (GUMG) werden Personen, die ohne Einwilligung der betroffenen Personen und vorsätzlich eine genetische Untersuchung vornehmen, mit einer «Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren oder einer Busse bestraft». Dies treffe auch bei den Tests aus dem Ausland zu, sagt Rechtsprofessorin Christiana Fountoulakis gegenüber der «Aargauer Zeitung». Entsprechende Fälle seien ihr aber nicht bekannt.

Stimmt die Mutter der DNA-Analyse nicht zu, bleiben dem Mann laut der Zeitung nur noch rechtliche Schritte. Charlotte Christener, Präsidentin der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (Kesb) Bern, sagt der Zeitung, in so einem Fall müsse die Vaterschaft gerichtlich angefochten werden.

Interessenverbände betroffener Männer fordern deshalb «die Liberalisierung und Entkriminalisierung heimlicher Vaterschaftstests». Mit der Revision des GUMG 2018 seien diese Forderungen sowie ein automatischer Vaterschaftstest nach der Geburt jedoch abgewiesen worden.

So viele Kuckuckskinder gibt es

Neueste Studien gehen davon aus, dass Kuckuckskinder in der Schweiz ein bis zwei Prozent ausmachen. Dies entspreche demnach mindestens 12’500 Kindern im Alter von bis zu 14 Jahren. Laut dem «Migros-Magazin» wurden 2016 rund 1500 Vaterschaftstests durchgeführt, wobei die Tendenz steigend ist. Ein offizieller Test in der Schweiz kostet ungefähr 1200 Franken. Die Kosten werden nicht von der Krankenkasse übernommen.



