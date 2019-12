Edel-Prostituierte Balthus verklagt «Weltwoche»

Die Berliner Edel-Prostituierte Salomé Balthus warf dem «Weltwoche»-Journalisten Roman Zeller Anfang Dezember vor, einen Artikel über ein Treffen mit ihr ohne ihr Einverständnis veröffentlicht zu haben. Sie sei immer wieder von der Weltwoche um ein Interview gebeten worden, sagte sie im Gespräch mit 20 Minuten. Sie habe jedoch stets abgelehnt, weil sie «mit einer solch rechten Zeitung nicht zusammenarbeiten möchte».

Umfrage Wie denken Sie über das Vorgehen des Journalisten? Der Journalist hat widerrechtlich gehandelt.

Salomé Balthus hätte besser aufpassen sollen.

Weiss nicht.

Ich finden das Vorgehen in Ordnung.

Zeller meldete sich schliesslich auf Balthus' Vorschlag hin als Kunde bei ihrer Agentur. So kam es dann zum Treffen in einer Bar in Berlin. Sie habe keinen Grund gehabt, Zeller nicht als Kunde zu empfangen, so Balthus. Doch dass das Gespräch in Form eines Artikels in der «Weltwoche» publiziert wird, darüber sei sie nie informiert worden. «Ich war natürlich nie einverstanden, dass er unser Gespräch derart missbraucht.»

«Wenn Zeller auf seine Absicht hingewiesen hat – warum hofft er, dass ihm Balthus nicht böse sei?»

Nun hat Balthus rechtliche Schritte eingeleitet, wie der «Tages-Anzeiger» berichtet. Denn sie selbst habe während des Gesprächs mehrmals darauf hingewiesen, dass sie keinesfalls in der «Weltwoche» porträtiert oder zitiert werden wolle, sagt sie zur Zeitung. «Ich dachte, er wolle mich als Privatperson kennenlernen.» Und: «So etwas habe ich noch nie erlebt.» Etliche Zitate seien falsch oder verdreht. Zudem habe Zeller ihr den Text nicht zum Gegenlesen geschickt. «Die ‹Weltwoche› hat mich arglistig getäuscht und zu ihrer Trophäe gemacht. Das ist keine Kleinigkeit, das akzeptiere ich nicht. Nur weil ich als Prostituierte arbeite, lasse ich mich nicht als journalistische Trophäe missbrauchen», sagt Balthus zum «Tages-Anzeiger».

Deswegen engagierte sie den Zürcher Anwalt Pablo Bünger. Gemäss diesem verletzte Zeller mit seinem Artikel die Privatsphäre von Balthus. Ausserdem habe der Journalist sich praktisch schuldig bekannt: Einen Tag nach der Veröffentlichung erhielt Balthus eine Weihnachtskarte von Zeller. Darin stand, dass er sich freue, sie kennengelernt zu haben. «Du hast mich beeindruckt, weshalb ich unbedingt darüber schreiben wollte – ich hoffe, Du bist mir nicht böse.» Dieser letzte Satz sei ein Schuldeingeständnis, sagt Bünger: «Wenn Zeller auf seine Absicht hingewiesen hat – warum hat er dann diese Karte geschrieben? Warum hofft er, dass ihm Balthus nicht böse sei?»

Anwalt fordert Publikation einer Entschuldigung

Der Anwalt schlug «Weltwoche»-Herausgeber Roger Köppel eine Einigung vor, indem das Magazin seiner Mandantin 25'000 Franken zahle. Offensichtlich ging Köppel nicht darauf ein. Nun will Bünger noch diese Woche zivilrechtlich gegen die «Weltwoche» vorgehen und eine Entschuldigung verlangen, die veröffentlicht werden müsse. Ausserdem fordert er, dass der Artikel aus den digitalen Archiven gelöscht wird und Balthus der Gewinn, den das Magazin mit der Publikation des Artikels erzielt hat, ausbezahlt wird.

Noch Anfang Dezember widersprach Köppel Balthus' Darstellung. «Roman Zeller hat sich korrekt als Weltwoche-Journalist zu erkennen gegeben und einen geradezu euphorischen Artikel über eine sehr intelligente Frau geschrieben», erklärte er gegenüber 20 Minuten. Zu den rechtlichen Schritten, die Balthus nun einleiten will, nahmen gegenüber dem «Tages-Anzeiger» weder Zeller noch der Anwalt der «Weltwoche» Stellung.

(vro)