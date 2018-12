Edelweiss bricht Flug ab wegen Triebwerk-Vorfall

Kurz nach dem Start in Zürich um 7 Uhr morgens stellte die Besatzung des Edelweiss-Air-Flugs WK 402 eine Unregelmässigkeit an der Triebwerkssteuerung fest. Die Piloten entschieden sich, den Flug nach Pristina abzubrechen und nach Zürich zurückzukehren, wie Sprecher Andreas Meier auf Anfrage von 20 Minuten bestätigt. In Zürich habe man das nötige Equipment für eine Reperatur.

Gleich lang in der Luft, aber nicht am Ziel

Da die Maschine so kurz nach dem Start noch zu schwer für eine Landung war, kreiste der Flieger rund 1,5 Stunden in der Luft, um Treibstoff zu verbrennen. Also gleich lang, wie ein Flug an die Zieldestination gedauert hätte.

An Bord befanden sich laut Meier 172 Passagiere und 6 Besatzungsmitglieder. Für die Reisenden und die Crew habe zu keiner Zeit Gefahr bestanden. Eine Ersatzmaschine soll die Reisenden dann heute Abend um 22 Uhr nach Pristina bringen.



