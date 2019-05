Edelweiss-Maschine muss nach Zürich zurückkehren

Statt in Buenos Aires zu laden mussten die Passagiere einer Edelweiss-Maschine die Nacht in Zürich verbringen. Wegen einer technischen Störung am Triebwerk musste der Airbus A340-313 über Frankreich umkehren, wie Edelweiss auf Anfrage bestätigt.

Die Maschine war bereits über eine Stunde unterwegs, als sie umkehren musste. Um 1.30 Uhr konnte der Airbus sicher in Zürich laden. Die Maschine war laut Edelweiss voll besetzt. Die Passagiere wurden in Zürich in ein Hotel gebracht. Sie werden am Donnerstagabend nach Buenos Aires befördert.

(20 Minuten)