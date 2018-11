Eigener Verlag schwärzt Martin Suter bei Twitter an

«Im Vestibül liegt unberührt. Mein Volksabstimmungsbrief. Vom Balkon filmt schon ungerührt. Mein Sozialdetektiv.» So lautet ein Gedicht, das der Schweizer Bestsellerautor Martin Suter am Sonntag auf Twitter veröffentlicht hatte. Suter bezieht damit Stellung gegen die Vorlage zu Sozialversicherungsdetektiven, über die in zweieinhalb Wochen abgestimmt wird. Kurz darauf wurde der Account des Schriftstellers auf der Social-Media-Plattform gesperrt und ist bis heute nicht mehr zugänglich. Twitter-User zeigen sich entsetzt über diesen Schritt – darunter der Komiker Viktor Giaccobo.

Der Schweizer Kabarettist Viktor Giaccobo gibt sich auf Twitter genervt über die Sperrung von Suters Account:

Dear/liebes @TwitterSupport! This goes not, that you sperrst the Konto of mein good friend and famous Swiss Schriftwriter Martin Suter just because he twittered gereimte Poems! Make it backgoing! #freemartinsutercom! #notaterrorist #freepoemsontwitter!