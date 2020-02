Ein Pädophiler narrt die Justiz

Bald steht William W. vor Gericht. Schon wieder. Diesmal soll sich der einschlägig Vorbestrafte an fünf Kindern zwischen 4 und 13 Jahren vergangen haben ‒ in einer Kirche, im eigenen Restaurant, in der Wohnung von Freunden. Der 46-jährige Schweizer bestreitet die Anschuldigungen. Mehrfache Schändung, sexuelle Handlungen mit Kindern und sexuelle Nötigung wirft ihm die Solothurner Staatsanwaltschaft vor. Genau wegen solcher Straftaten wurde W. schon mehrmals verurteilt.

So lesen Sie den ganzen Artikel gratis



20 Minuten publiziert diesen Artikel in Kooperation mit dem Tamedia Recherchedesk. Sie können den Artikel gratis lesen. Registrieren Sie sich in nur wenigen Klicks auf 20 Minuten publiziert diesen Artikel in Kooperation mit dem Tamedia Recherchedesk. Sie können den Artikel gratis lesen. Registrieren Sie sich in nur wenigen Klicks auf tagesanzeiger.ch und lesen Sie 14 Tage alle Abo+ Artikel kostenlos. Schon registriert, aber kein Abonnement? Gratis Tagespass lösen mit Gutscheincode Hintergrund.

Eine vom Tamedia Recherchedesk zusammengestellte Chronologie zeigt jetzt, wie der gebürtige Kolumbianer ab 1994 Minderjährige missbrauchen konnte. Wie er dank einer Formalie auf freien Fuss kam. Und wie ihn die Solothurner Behörden zwar eng begleiteten, aber trotzdem gewähren liessen. Obwohl alle von seiner Gefährlichkeit wussten.

Die vollständige Recherche finden Sie auf unter diesem Link auf tagesanzeiger.ch



Dieser Artikel wurde vom Tamedia Recherchedesk erstellt. 20 Minuten publiziert ihn in Kooperation mit tagesanzeiger.ch. Sie können den Artikel gratis lesen. Registrieren Sie sich in nur wenigen Klicks und lesen Sie 14 Tage alle Abo+ Artikel auf tagesanzeiger.ch kostenlos.

(20 Minuten)