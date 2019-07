Jetzt sucht ein Roboter nach vermisster Ismaili

Seit dem Sprung aus einem gemieteten Schlauchboot im Comersee am Samstag wird die 24-jährige Nati-Spielerin Florijana Ismaili vermisst. Nun soll am Montag ein Roboter eingesetzt werden, der den Grund des Sees nach der 24-Jährigen absucht.

Die Chance, die Fussballerin noch lebend aufzufinden, ist laut «Rsi»mittlerweile schwindend klein. Feuerwehrtaucher hatten bislang vergeblich versucht, die Vermisste zu finden.

Länderspiel erst vor zwei Wochen

Am Samstag war kurz nach 16 Uhr der Notruf bei der Polizei eingegangen. Als Ismaili vom Boot aus in den See gesprungen und nicht wieder aufgetaucht war, ging ihre Begleiterin erst von einem Scherz aus. Bald sei ihr aber klar geworden, dass die Lage ernst war.

Ismaili wurde 2014 zum ersten Mal in das Nati-Kader berufen. Sie absolvierte 33 Spiele und nahm an der WM 2015 teil. Die Qualifikation für die Weltmeisterschaft in diesem Jahr verpasste die Nati. Erst vor zwei Wochen hatte sie das letzte Länderspiel bestritten. Ismaili spielt seit dem Jahr 2011 für die Young Boys aus Bern.

(doz)