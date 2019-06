«Anwohner überfiel uns im Bett und betatschte mich»

J. E.* schlief in der Nacht auf Sonntag zusammen mit ihren 10- und 11-jährigen Töchtern in ihrem Bett, als ein Mann in ihre Wohnung im Erdgeschoss eindrang. Dabei handelte es sich um einen 30-jährigen Mann, der im gleichen Quartier wohnt, erzählt ihr Ehemann S. E.* «Wir hatten bislang nie näher mit ihm zu tun, aber wir kannten uns vom Sehen.»

Die Frau erhebt schwere Vorwürfe gegen den Eindringling: Sie sei kurz vor 2 Uhr erwacht, als jemand ihr Décolleté gestreichelt und ihre Hand ergriffen habe. Als sie bemerkt habe, dass es sich dabei nicht um ihren Mann handelte, der wegen einer Migräne im abgedunkelten Nebenzimmer schlief, habe sie der Angreifer aus dem Bett gezerrt und versucht, ihr das Trägershirt vom Leib zu reissen.

«Presste die Hand auf den Mund»

«Er griff mir an die Brüste und presste mir seine Hand auf den Mund», schildert J. E. die Szene. Sie ist sich sicher: Wäre es ihr nicht gelungen, um Hilfe zu rufen und um sich zu schlagen, wäre es zu «mehr» gekommen, wie sie sagt. Kurz bevor ihr Ehemann aus dem Nebenzimmer dazugestossen sei, habe der Täter flüchten können. «Die Kinder erlebten alles mit. Sie sind traumatisiert und können seit Tagen nicht mehr schlafen», sagt J. E.

Noch während ihr Mann dem Einbrecher in den Garten hinaus nachgerannt sei, habe sie die Polizei informiert. Die Kantonspolizei Aargau bestätigt einen Einsatz. Um 1.50 Uhr sei ein Notruf eingegangen. Die Kantonspolizei und die Regionalpolizei Bremgarten seien mit mehreren Patrouillen ausgerückt und hätten den Tatverdächtigen um 2.25 Uhr beim Bahnhof Berikon-Widen gestellt und verhaftet.

Keine Verdunkelungsgefahr

Nur: Der Beschuldigte B.* ist bereits wieder auf freiem Fuss. Schon einen Tag nach dem Vorfall wurden die Eheleute informiert, dass man ihn wieder habe laufen lassen, sagt S. E. «Wir können ihm jederzeit wieder auf offener Strasse begegnen», sagt der Mann des Opfers. «Wir fühlen uns vom Rechtsstaat alleingelassen.»

Die Staatsanwaltschaft Aargau bestätigt, dass ein Strafantrag gestellt worden sei. Die Staatsanwaltschaft Muri-Bremgarten habe ein Verfahren wegen Hausfriedensbruchs und versuchter sexueller Nötigung eröffnet, sagt Sprecherin Fiona Strebel. Was genau passiert sei, sei Gegenstand der Ermittlungen. Zur Frage, wieso der Tatverdächtige nicht in Untersuchungshaft genommen worden sei, sagt sie, diese könne nur beantragt werden, wenn Haftgründe vorliegen würden – also etwa Verdunkelungs- oder Fluchtgefahr. «Das ist hier nicht der Fall», so Strebel. Der Beschuldigte war für 20 Minuten am Mittwoch nicht zu erreichen.

* Namen der Redaktion bekannt

(mat)