Eine Person stirbt nach Kollision mit Transporter

Am Samstagnachmittag ist es in Bad Zurzach zu einem schweren Unfall gekommen. Vor einer Denner-Filiale fuhr ein Transporter mehrere Personen an und prallte dann gegen einen Baum, wie die «AZ» berichtet. Eine Frau wurde dabei getötet, eine weitere Person schwer verletzt. Die Kantonspolizei Aargau bestätigte den Vorfall gegenüber «Tele M1».

Die Unfallursache sei noch unklar. Der Lenker des Wagens wurde mittelschwer verletzt. Neben der Polizei wurden auch Ambulanzfahrzeuge sowie ein Rettungshelikoper aufgeboten.

(20 Minuten)