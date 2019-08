Einkaufstouristen müssen 2 Stunden am Zoll warten

Schweizer Einkaufstouristen brauchen heute viel Geduld am Grenzübergang Koblenz. Derzeit staut sich der Verkehr auf rund fünf Kilometern. Die Autos reichen bis zur Umfahrungsstrasse bei Klingnau und Döttingen zurück, wie CH Media schreibt. Es muss mit einem Zeitverlust von bis zu zwei Stunden gerechnet werden.

Umfrage Shoppen Sie gerne im grenznahen Ausland? Ja – es ist einfach immer noch billiger als in der Schweiz.

Ja – ich schätze die grössere Auswahl an Produkten.

Nein – auch in der Schweiz findet man günstige Produkte.

Nein – es hat einfach zu viele Leute.

Auch auf der deutschen Seite staut sich der Verkehr aus Richtung Waldshut und Tiengen. Auch am Grenzübergang Bad Zurzach-Rheinheim gibt es derzeit Stau. Besser sieht es in Basel oder in Kreuzlingen aus: Hier gibt es gemäss TCS keine Wartezeit.

(fur)