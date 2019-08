Wegen diesen Fehlern musste Bruno R. sterben

Der Vorfall erschütterte die ganze Schweiz: Am Sonntag, 4. August, wurde Zugchef Bruno R.* in Baden in der Tür eingeklemmt und vom Zug mitgeschleift. Der 54-Jährige starb beim Unfall. Die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle (Sust) hat nun einen ersten Zwischenbericht vorgelegt. Darin führt sie auf, dass mehrere Fehler zum Unfall führten.

Beim Einklemmschutz wurden zwei Fehlfunktionen festgestellt. So war eine Verbindung beim Druckwellenschalter lose, weshalb die Schliesskraft der Tür nicht abgebaut wurde, als sie auf ein Hindernis traf. Folglich «war der Einklemmschutz nicht wirksam».

Kontrolllampe erlischt, obwohl Tür nicht zu ist

Auch der Sensor, der die Einklemmschutzfunktion deaktivieren soll, sobald die Tür fast ganz geschlossen ist, trug zum Unfall bei: Er befindet sich nicht immer an der gleichen Position. Somit kann es passieren, dass der Einklemmschutz nicht erst kurz vor der endgültigen Schliessung deaktiviert wird, sondern bereits früher.

Auch die Kontrolllampen im Führerstand werden im Bericht kritisiert. Diese zeigen dem Lokführer an, ob alle Türen geschlossen sind. Ist dies der Fall, schalten sich die Lampen aus. Das passiert jedoch auch dann, wenn die Tür nicht komplett am Wagen anliegt. Weil es zwei Endschalter gibt, die nicht miteinander verdrahtet sind, kann es passieren, dass die Kontrolllampe erlischt, obwohl die Tür nicht komplett geschlossen ist.

Systeme müssen angepasst werden

«Der Lokführer muss den Informationen der Kontrolllampe jedoch vertrauen können», schreibt die Sust. Ihr Fazit: «Das aktuell eingebaute System erfüllt diese Anforderung nicht.»

Die Sust sieht den Schaltpunkt des Sensors, der das Einklemmschutzsystem kurz vor der kompletten Schliessung deaktiviert, als nicht zuverlässig an. Die Einklemmschutzfunktion könne vor der 98-prozentigen Schliessung der Tür nicht garantiert werden. Die Sust empfiehlt deshalb dem Bundesamt für Verkehr (BAV), die SBB aufzufordern, das heutige System durch ein zuverlässiges zu ersetzen.

Auch die Kontrolllampen im Führerstand sieht die Sust als Defizit. «In die Türen eingeklemmte Personen oder Gegenstände müssen mit hoher Sicherheit festgestellt werden. Das heutige System erfüllt diese Anforderung nicht. Die Tür kann dem Lokführer als geschlossen gemeldet werden, obwohl diese nicht ganz verschlossen ist. Dies führt zu Unsicherheit beim Lokpersonal und kann zu Unfällen führen.» Die Sust empfiehlt deshalb, dass Türendschaltersystem anzupassen, damit die Kontrolllampe dem Lokführer den korrekten Zustand anzeigt.

Zwei Drittel der Wagen wurden bisher kontrolliert

Kurz nach der Veröffentlichung des Sust-Berichts verschickte auch die SBB eine Mediemitteilung. Sie arbeite bereits an konkreten Massnahmen zu den Sust-Sicherheitsempfehlungen, heisst es darin. Die Erkenntnisse und Empfehlungen würden in die eigenen Untersuchungen zum Türschliesssystem einfliessen.

Kurz nach dem Unfall hat die SBB Sofortmassnahmen eingeleitet. Dazu zählt etwa eine zusätzliche Kontrolle aller Türen des Wagentyps EW IV. Bisher seien rund zwei Drittel der Wagen kontrolliert worden. Türen, bei denen Mängel festgestellt wurden, würden sofort repariert oder gesperrt, um sie zum nächstmöglichen Zeitpunkt reparieren zu können.

SBB will Wagen derzeit nicht aus dem Verkehr ziehen

Auch der Abfertigungsprozess wurde überprüft. Der heutige Ablauf sei für Kunden und Personal sicher, betont die SBB. Eine interne Expertengruppe prüfe jedoch, ob es Anpassungen gebe, die die Sicherheit weiter erhöhen.

Die EW-IV-Wagen ausser Betrieb zu nehmen, ist aus Sicht der SBB derzeit nicht nötig. Sollte sich während der Untersuchungen an der Einschätzung jedoch etwas ändern, werde die SBB geeignete Massnahmen ergreifen, «unabhängig von den Auswirkungen auf den Betrieb».



*Name der Redaktion bekannt

(vro)