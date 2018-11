Elektroautos machen bald Lärm auf den Strassen

Kein lautes Motorengeräusch, sondern nur ein leises Summen. Elektro und Hybridautos fallen besonders durch ihre geräuscharme Nutzung auf. Doch die lautlose Zeit für Elektroautos ist bald vorbei.

Per 1. Juli 2019 sind die Hersteller verpflichtet, alle neuen Modelle mit einem Accoustic Vehicle Alerting System auszurüsten. Gemäss der «NZZ am Sonntag» fallen bereits im Verkehr stehende Modelle jedoch nicht unter diese Regelung und müssten nicht nachgerüstet werden. Ab Mitte 2021 dürfen dann auch ältere Modelle nur noch mit dem System verkauft werden, wie die Zeitung weiter schreibt.

Über wasserdichte Lautsprecher sollen motorenähnliche Geräusche abgespielt werden. Die Schweiz übernimmt damit die EU-Vorgaben. Wie Thomas Rohrbach, Sprecher des Bundesamt für Strassen (Astra) mitteilt, sind die künstlichen Warngeräusche allerdings deutlich leiser als die normalen Verbrennungsmotoren. Somit entsteht kein neues Lärmproblem.

«Unsere Ohren sind unsere Augen»

Joel Favre vom Schweizer Blinden- und Sehbehindertenverband. ist über diese Massnahme erfreut: «Für uns ist die Einführung dieses Systems lebenswichtig.» Auch weil durch den fehlenden Klang der Elektroautos an Lebensqualität eingebüsst wird, wie Favre sagt: «Unsere Ohren sind unsere Augen. Hören wir Fahrzeuge nicht mehr, schränkt das unsere Bewegungsfreiheit stark ein.»

Geräuschlose Autos seien ein grosses Sicherheitsrisiko und würden für viele Unfälle mit Blinden und Sehbehinderten eine Schuld tragen. Zurzeit gibt es jedoch noch keine Zahlen, die eine solche Aussage stützen würden. In der Schweiz verkehren aktuell rund 15'000 Elektro- und 67'000 Hybridautos. «Diese fallen in der Unfallstatistik nicht besonders auf,» so Rohrbach.

