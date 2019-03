Eltern gehen wegen nassen Füssen gegen Lehrer vor

Wenn Eltern ein Entscheid der Lehrperson ihrer Kinder nicht passt, greifen sie immer häufiger zu rechtlichen Schritten. Erst letzte Woche machte 20 Minuten publik, dass die Eltern eines Kindes, der in einer Zürcher Sekundarschule vorgab, zu onanieren, deswegen seine Lehrerin belangen wollten.

Die Zahl der Anzeigen gegen Lehrpersonen häufe sich, sagt Franziska Peterhans vom Dachverband Lehrerinnen und Lehrer Schweiz dem «Sonntagsblick». Die Gründe dafür seien vielfältig: Mal passe die Klasseneinteilung nicht, mal sei eine Note der Auslöser. Während früher vor allem Übertritte für Diskussionen gesorgt hätten, würden heute schon einzelne Prüfungen stark kritisiert. Deswegen müssten Lehrer immer detaillierter ihren Tagesablauf dokumentieren.

Autorität der Lehrer nimmt ab

Diese Beobachtung macht auch Christian Hugi, Präsident des Zürcher Lehrerverband. «Es ist ein Trend, dass Eltern immer schneller Anwälte beiziehen, wenn sie mit Entscheidungen der Schule nicht einverstanden sind.» Das komme bei unterschiedlichsten Situationen vor – etwa bei Noten-Diskussionen oder angeordneten Massnahmen wie Time-Outs.

«Die Autorität, die ein Lehrer hat, hat abgenommen», sagt Hugi. «Eltern getrauen sich heute viel schneller, gegen die Schule vorzugehen.» Von diesem Phänomen seien nicht nur Lehrer, sondern etwa auch Ärzte betroffen. Betroffenen Lehrpersonen rät Hugi, sich an die Schulleitung zu wenden: Der Arbeitgeber müsse seine Angestellten verteidigen. Auch der Berufsverband könne helfen. Auch an seiner Schule hätten Eltern schon mit Anwälten gedroht.

Anzeige wegen gebrochenem Arm

Schon Banalitäten können zu einer Eskalation führen, wie das Beispiel eines Lehrers aus dem Kanton Zürich zeigt. Ein Junge sei mit nassen Socken in den Stiefeln nach Hause gekommen, erzählt er gegenüber 20 Minuten. «Er war in der Pause in eine Pfütze gehüpft.» Eine Anzeige habe es zwar nicht gegeben. Dafür musste sich ein Runder Tisch mit den ortsansässigen Schulbehörden der Sache annehmen.

Ein anderer Lehrer aus der Zentralschweiz sagt, ihm sei in den letzten Jahren etliche Male gedroht worden. Dabei sei es auch um Noten gegangen, aber eher um die Bewilligung von Urlauben und erzieherische Massnahmen. «Häufig waren das eigentliche Banalitäten, etwa weil ein Schüler im Turnen nach mehrmaligem Ermahnen nach draussen musste», sagt er. Ein Kollege sei angzeigt worden, weil sich ein Schüler am Sporttag den Arm gebrochen habe. «In diesem Beruf gibt es tatsächlich viele Stolpersteine», so der Lehrer.

(ehs)