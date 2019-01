Eltern können fürs Kochen 1000 Franken verlangen

Berufstätige Nesthocker, die im Haushalt keinen Finger krumm machen, haben die Rechnung ohne ihre Eltern gemacht. Der Nachwuchs solle etwa die Mutter, die wäscht, kocht und putzt finanziell entschädigen, forderte Lehrerin Liselotte Keller kürzlich. Nach den Richtwerten von Agridea für «Dienstleistungen im Haushalt» wären sie Eltern für regelmässiges Waschen einen Stundenlohn von 28 Franken schuldig.

Umfrage Bezahlen Sie für die Hausarbeit Ihrer Eltern? Ja, als ich voll verdiente, aber noch zu Hause wohnte, bezahlte ich für die Hausarbeit, die meine Eltern für mich erledigten.

Ja, ich verdiene voll, wohne zu Hause und entschädige meine Eltern für die Hausarbeit finanziell.

Nein, ich verdiene ja auch noch nichts.

Nein. Obwohl ich einen vollen Lohn habe, wohne ich gratis bei meinen Eltern.

Ich wohne mit einem vollen Lohn noch bei meinen Eltern und beteilige mich an gewissen Kosten.

Ich bin ausgezogen und bestreite meinen Haushalt selber.

Ich zahle zu Hause trotz meines Einkommens nichts, helfe aber bei der Hausarbeit.

Nesthocker, die das unfair finden, liegen falsch. Auch das Schweizerische Zivilgesetzbuch hält fest: «Lebt das Kind mit den Eltern in häuslicher Gemeinschaft, so können sie verlangen, dass es einen angemessenen Beitrag an seinen Unterhalt leistet.»

«Ein- und Ausgaben gerecht verteilen»

Die Budgetberatung Schweiz empfiehlt Eltern, jungen Erwachsenen und Wohnpartnern für Arbeiten wie Waschen und Kochen einen Stundenlohn zwischen 20 und 30 Franken zu verrechnen. «Bei einem Kind, das selbst verdient, ist es angemessen, wenn es sich an der Hausarbeit massgeblich mitbeteiligt oder der Mutter oder dem Vater für die Hausarbeit einen Stundenlohn von 20 bis 30 Franken ausrichtet und sich an den Wohn- und Essenskosten beteiligt», sagt Andrea Fuchs, Präsidentin des Vereins Jugendlohn.

Laut Fuchs gibt es Eltern, die selbst zu wenig Geld zum Leben haben, von ihren Kindern aber nichts verlangen. In diesen Fällen stimme die Beziehung nicht mehr. «Wohnt eine Familie zusammen, sind die Einnahmen und Ausgaben gerecht zu verteilen.» Passantin Cristina (53), Mutter einer 18-jährigen Tochter, sagt zu 20 Minuten: «Angemessen ist, wenn der Nachwuchs zehn Prozent seines Lohns für die Hausarbeit abgibt, lebt er bei vollem Lohn noch zu Hause.» So könnten die Kinder am besten zu selbstständigen Menschen erzogen werden.

Die Budgetberatung schlägt bei einem Stundenlohn von 30 Franken folgende Entschädigungen vor:

Frühstück

Pro Tag: 4 bis 5.50 Franken

Pro Monat: 120 bis 165 Franken

Mittagessen

Pro Tag: 13 bis 16 Franken

Pro Monat: 390 bis 480 Franken

Abendessen

Pro Tag: 10 bis 11.50 Franken

Pro Monat: 300 bis 345 Franken

Für die Verpflegung total

Pro Tag: 27 bis 33 Franken

Pro Monat: 810 bis 990 Franken

Aufräum- und Reinigungsarbeiten

300 bis 450 Franken pro Monat

Waschen und Bügeln

180 bis 240 Franken pro Monat