Eltern missbrauchen eigene Kinder über Jahre

Inzest, Vergewaltigung, sexueller Zwang, sexuelle Handlungen an Kindern und harte Pornografie. Die Vorwürfe gegen ein italienisches Ehepaar mit Wohnsitz in Bellinzona wiegen schwer. Die beiden stehen derzeit vor einem Gericht in Lugano.

Über Jahre beuteten die Horror-Eltern ihre eigenen Kinder aus. Alles begann 2002. Nackt auf einem Boot wurde ein Bild geknipst. Ihr siebenjähriger Sohn, sowie die dreijährige Tochter mussten die Eltern berühren und posieren.

2013 begann laut Anklage der 50-Jährige, die Tochter zu vergewaltigen. Sie war damals erst 14 Jahre alt. Laut Aussagen des Italieners kam es allerdings nie zu einem vollendeten Sexualakt.

Sohn musste Mutter Vibrator einführen

Auch der Anwalt des Sohnes kam während des Prozesses zu Wort. Er berichtet von einem Vorfall beim Legospielen. Die Eltern riefen ihre Kinder ins Schlafzimmer, um Fotos zu machen, wie sie Sex hatten.

Im Zimmer mussten die Kinder oft während des Geschlechtsverkehrs verweilen. Eines Tages soll der Vater seinem Sohn gezeigt haben, wie man einen Vibrator in die Vagina der Mutter einführt.

Laut Anwalt fühlt sich der Bub schuldig, dass seine Eltern im Gefängnis gelandet sind. Zu seiner Schwester habe er deshalb keinen Kontakt mehr. Der Staatsanwalt sagt: «Ich finde es schwierig, alles zu wiederholen, was diesen Kindern angetan wurde.»

Warum musstest du mir das antun?

Die Tochter war nicht in der Lage, vor Gericht zu erscheinen. Sie bat den Staatsanwalt allerdings, einen Brief vorzulesen: «Wegen dir fühle ich mich jetzt dreckig. Ich nehme tausend Duschen, um zu vergessen. Warum musstest du mir das antun? Ich bin nicht mehr deine Tochter. Auf Wiedersehen, Papa.»

2016 öffnet sich die Tochter gegenüber einer Jugendbetreuung. Sie erzählt vom sexuellen Missbrauch und die Eltern werden verhaftet. Bei der Hausdurchsuchung stösst die Polizei dann auch auf umfangreiches pädopornografisches Material. Die Staatsanwaltschaft spricht von über 136 Fällen des Missbrauchs und fordert 15 Jahre Gefängnis für den Mann und 14 Jahre und sechs Monate für dessen Ehefrau.

(fss)