Eltern wollen Kinder nicht in die Schule schicken

Fertig Homeschooling: Weil Kinder kaum je ernsthaft am Coronavirus erkranken und keine bedeutenden Treiber der Infektion seien, sollen die Schulen am 11. Mai den Unterricht wieder aufnehmen – so will es der Bundesrat. Nicht alle teilen diese Risikoeinschätzung der Regierung. «Wenn die Schulen wieder öffnen, kommt die nächste Infektionswelle wie ein Bumerang zurück», schreibt eine Mutter auf Facebook.

«Ich finde es viel zu früh, ich mache mir Sorgen», meint auch Chiara Cellarius. Die selbstständige Fotografin und zweifache Mutter leidet an einer Autoimmunerkrankung. Auch deshalb hofft sie, dass der Entscheid revidiert wird. Vorsichtshalber hat sie bereits die Schulleitung angeschrieben und angekündigt, dass sie sich andernfalls vorbehält, ihre Tochter zu Hause zu behalten. «Selbst wenn wieder Schulpflicht herrscht – es ist immer noch unser Leben, unser Kind und wir entscheiden!»

Neuropathologe kritisiert Wiederaufnahme

Nicht nur medizinische Laien stehen dem Entscheid kritisch gegenüber. Auch Adriano Aguzzi, Direktor des Instituts für Neuropathologie am Universitätsspital Zürich, der zum neuen Coronavirus forscht und sich auf Twitter immer wieder mal pointiert zum Virus äussert, kritisiert die Wiederaufnahme des Unterrichts (20 Minuten berichtete).

Genau wie Cellarius will Familienvater Aguzzi sich nicht vorschreiben lassen, wann er seine Kinder wieder in den Unterricht schickt:

«Egal, was Koch sagt, ich habe nicht vor, meine Kinder in die Schule gehen zu lassen.»

Frankly, I am not planning to let my kids go back to school, no matter what Koch says.

Auf die Nachfrage einer Userin, welche rechtlichen Möglichkeiten es gebe, wenn man seine Kinder nicht in die Schule schicken möchte, antwortet Aguzzi:

At my age, chances are not insignificant that this critter will kill me. I've led a fulfilled life and i don't mind that it will end, but right now I would rather stay on earth a bit longer. If that means that I'll be fined, well, so be it.