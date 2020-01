Frühaufsteher freuen sich über Fake-Flocken

Die Freude bei den Touristen war gross, als am Donnerstagmorgen am Hauptbahnhof in Zürich dicke Schneeflocken vom Himmel fielen. Die Strassen waren weiss gezuckert. Ist er endlich da der Schnee im Flachland?

Roger Perret von Meteonews staunt beim Anblick der Bilder: «Beeindruckend und erstaunlich, das sieht wirklich winterlich aus, doch leider ist es nur ein Fake», sagt er. Beim Schnee handle es sich um ein vom Menschen gemachtes Phänomen: «Es muss sich hier um Industrieschnee handeln, der vor allem in städtischen Gebieten vorkommt.» Damit er sich bildet, braucht es verschiedene Voraussetzungen: kalte Temperaturen, eine Nebeldecke in der richtigen Höhe – Inustrieanlagen mit rauchendem Kamin und Aerosol-Abgase in der Luft.

Schneefall im Februar möglich

Doch die Hoffnung auf eine weisse Schneedecke im Flachland müssen wir noch nicht aufgeben. Im Februar ist richtiger Schneefall möglich, da sich eine nordströmige Wetterlage abzeichnet.

