Erdbeben am Genfersee erschreckt Anwohner

Am Dienstag kurz vor elf Uhr hat in Frankreich die Erde gebebt. Der Schweizerische Erdbebendienst der ETH Zürich hat das Beben 15 Kilometer südwestlich von Montreux VD registriert, wie es in einer Meldung heisst. Die Magnitude betrug rund 4,1 auf der Richterskala.



Laut dem Erdbebendienst dürfte die Erschütterung in weiten Teilen der Schweiz verspürt worden sein. Bei einem Beben dieser Stärke sind in der Nähe des Epizentrums vereinzelt Schäden möglich, heisst es weiter.

10:48 Erdbeben mit einer Stärke von etwa 4.1 bei Novel F. Verbreitet spürbar. Kleinere Schäden möglich. https://t.co/m3VwLusM5O — Erdbebendienst (@seismoCH_D) 28. Mai 2019

In einem Erdbebenforum berichten Zeugen von Erschütterungen. «Meine Fenster und mein Bett haben gezittert», schreibt ein Bewohner aus Vevey VD. Ein Zeuge aus Lausanne berichtet, er habe kurze Schwingungen gespürt. «Wie ein starker Donner», schreibt ein anderer Bewohner aus Lausanne.

In der Schweiz kommt es immer wieder zu meist kleineren Erdbeben. Für das laufende Jahr zählte die ETH bislang rund 500 Erdstösse. Von der Bevölkerung tatsächlich verspürt werden pro Jahr etwa 10 bis 20 Beben.



