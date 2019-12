Erdogan kommt in die Schweiz – knallts in Genf?

«Mörder kommt!», schreibt die Kurdische Jugend auf Twitter: Die Bewegung ruft zum Protest auf. Sie wollen dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan klarmachen, dass er in der Schweiz nicht willkommen sei. Denn von Dienstag bis Mittwoch wird der türkische Machthaber am globalen Flüchtlingsforum in Genf teilnehmen.

Globales Flüchtlingsforum in Genf



Diesen Dienstag und Mittwoch findet das erste Flüchtlingsforum in Genf statt. Thema ist die Erreichung der vor einem Jahr im «Globalen Flüchtlingspakt» der Vereinte Nationen (Uno) verabschiedeten Ziele. Gemäss der Uno ist es das «grösste und wichtigste» Treffen, das je zum Thema Flüchtlinge stattgefunden hat. Dazu erwartet werden neben dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan auch Uno-Generalsekretär António Guterres und Bundesrat Ignazio Cassis sowie weitere Staats- und Regierungschefs.

Das Aussendepartement (EDA) bestätigt eine Meldung des «SonntagsBlicks»: «Gemäss vorliegenden Angaben nimmt eine türkische Delegation unter der Leitung von Präsident Erdogan am Globalen Flüchtlingsforum teil.»

«Die Schweiz hätte Erdogan nie einladen dürfen»



Für Schweizer Kurden ist das ein Affront: «Die Schweiz hätte Erdogan nie einladen dürfen», sagt Songül Arslan, die Co-Vorsitzende des Demokratischen Gesellschaftszentrums der Kurden (Dem-Kurd). Der «Diktator» Erdogan sei für zahlreiche unrechtmässige Verhaftungen und Menschenrechtsverletzungen verantwortlich.

Am Dienstag ruft ihre Organisation deshalb zu einer Kundgebung vor dem Palais des Nations in Genf auf, wo das Flüchtlingsforum stattfindet. Beim gemäss Arslan bewilligten Protest machen zahlreiche andere kurdische sowie alevitischen Organisationen mit: «Wir erwarten Menschen aus der ganzen Schweiz.»

Sogar der europaweite kurdische Dachverband fordert dazu auf, in Genf auf die Strasse zu gehen. Erdogan reise «mit blutigen Händen» in die Schweiz, schreibt er. Es sei eine Schande, dass der türkische Präsident überhaupt eingeladen worden sei. Jetzt müsse ihm deutlich gemacht werden, dass er «nirgendswo auf der Welt willkommen» sei.

Aber auch linke Gruppierungen wie die Anarchistische Gruppe Bern rufen auf sozialen Medien zu Widerstand auf. Schon im Oktober unterstützten linksextreme Kreise in Bern eine Kundgebung gegen den Angriff der Türkei auf die Kurden in Nordsyrien. Da kam es gemäss der Polizei nicht nur zu Sachbeschädigungen, sondern Einsatzkräfte wurden sogar mit Steinen, Sperrgittern und Holzbrettern beworfen.

Erdogan-Anhänger reisen nach Genf



Noch brenzliger könnte die Situation am Montag werden, also einen Tag vor der Kundgebung gegen Erdogan in Genf. Denn das türkische Staatsoberhaupt hat während seinem Schweiz-Aufenthalt noch mehr vor: Am Montag will er offenbar im Genfer Luxushotel Four Seasons vor seine Anhänger treten.

Das kündigt die Union Europäischer Demokraten, einer der türkischen Regierungspartei AKP nahestehende Organisation, auf Facebook an. Um 11 Uhr sollen sich Erdogans-Gefolgsleute vor dem Hotel besammeln. «Was für eine gute Nachricht», schreibt eine Türkin aus dem Aargau. Die Union hofft auf Facebook auf «eine grosse Menschenmenge».

Drohen jetzt Zusammenstösse zwischen Kurden und Erdogan-Fans in Genf? Gemäss Arslan ist für Montag keine Aktion geplant. Sie betont zudem, die Kundgebung vom Dienstag solle friedliche über die Bühne gehen.

Sicherheitspolitiker hofft, dass es nicht knallt



Besorgt ist hingegen GLP-Sicherheitspolitiker Beat Flach. Er hofft, dass es nicht knallt zwischen den Erdogan-Freunden und Gegnern. Dass Erdogan zu seinen Anhängern spricht, lasse sich aber nicht verhindern: «Er darf sich wie jeder Gast in unserem Land äussern.»

Trotzdem befürchtet Flach, dass Erdogan den Gipfel als Propaganda-Plattform ausnutzt: «Hier ist es an den anderen Regierungschefs, ein Gegengewicht zu bilden.»

Das EDA äussert sich nur allgemein, dass die Schweiz als Gaststaat «die Sicherheit von ausländischen Delegationen» gewährleiste sowie den Tagungsort sicherstelle. Die Kantonspolizei Genf war für ein Statement nicht zu erreichen.

