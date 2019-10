Erdrutsche verschütten mehrere Strassen

Im Tessin sind seit Freitagabend stellenweise bis zu 400 Liter Regen gefallen. Laut Cédric Sütterlin von Meteonews ist dies mehr Regen, als normalerweise im ganzen Oktober fällt. Das hat vielerorts zu Überschwemmungsgefahr geführt. In der Gegend Disentis ist es ausserdem zu einem grösseren Erdrutsch gekommen. In der Folge musste die Passstrasse am Lukmanierpass in beide Richtungen gesperrt werden.

Umfrage Freuen Sie sich über das warme Wetter? Ja, je länger es warm bleibt, umso besser!

Nein, ich will endlich warme Mäntel und kuschelige Schals tragen!

Das Wetter ist mir egal, ich sitze sowieso nur im Büro.

Ebenfalls zu einem Erdrutsch kam es in der Via Valmara in Brissago. Die Strasse entlang des rechten Ufers des Lago Maggiore musste gesperrt werden. Zudem wurden einige Gemeinden im Tormazza-Tal nach Erdrutschen von der Aussenwelt abgeschnitten. Grund für die Erdrutsche war der anhaltende starke Regenfall.

«Temperatur ist 2 bis 2,5 Grad zu hoch»

Im Verlauf des Dienstags verbessert sich die Wetterlage aber zusehends. Der Föhn bringt warme Luftmassen in die Schweiz, die die Temperaturen nochmals sommerlich hoch ansteigen lassen. Bereits auf 1500 Metern ist laut Sütterlin mit Temperaturen von 16 bis 19 Grad zu rechnen. In tieferen Lagen wie beispielsweise im Rheintal wird mit 27 bis 28 Grad gerechnet.

«Das ist ziemlich warm für diese Jahreszeit. Tatsächlich ist die Durchschnittstemperatur in der Schweiz momentan 2 bis 2,5 Grad zu hoch», sagt Sütterlin. Hitzetage seien so spät im Jahr sehr selten. «Tatsächlich befinden wir uns im Rekordbereich für die zweite Hälfte des Oktobers.»

Am #Mittwoch werden auf knapp 1500 Metern 16 bis 19 Grad berechnet. Mit #Föhn dürften in den Tälern Sommertage erreicht werden. Noch wärmer war es am 19.10.2012: Vaduz 29°C, Altdorf 28,6°C; am 24.10.2018 wurden in Locarno-Monti gar 30,5°C erreicht. https://t.co/ukMOKW9ZVC (cs) pic.twitter.com/VDM2SFEgpU — MeteoNews (@MeteoNewsAG) October 22, 2019

Diese warmen Temperaturen halten aber nur kurz an. Bereits am Donnerstag kommt es wieder zu einer Abkühlung. «Dann befinden wir uns wieder eher im Normalbereich. Die Durchschnittstemperatur für den Oktober liegt normalerweise nämlich bei 13 bis 14 Grad.»

(doz)