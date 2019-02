Erhalten Kriegsverbrecher bei uns eine Nazi-Rente?

Nazi-Täter, die eine Opferrente erhalten? Trotz des offensichtlichen Widerspruchs beziehen noch immer über 2000 Personen weltweit eine sogenannte «Nazi-Rente». 49 davon leben in der Schweiz und erhalten monatlich bis zu 1400 Franken als Kriegsversehrten-Entschädigung. Steuern müssen sie darauf nicht bezahlen. Das berichtete die Zeitung «Le Temps».

Historisches

1941 hatte Adolf Hitler per Dekret erlassen, dass Freiwillige, die sich vor dem geplanten Überfall auf Russland den Nazis anschlossen und sich im Kampf verletzten, eine Invalidenrente erhalten sollen. Auch Zwangseingezogene sollten eine Opferrente erhalten.Die Regelung ist in der Zeit nach dem Nationalsozialismus nie annulliert worden und deshalb bis heute in Kraft. 1998 wurde ein Zusatz ins Bundesversorgungsgesetz (BVG) eingefügt, der besagt, dass Personen, die während der Nazi-Zeit gegen die Grundsätze der Rechtsstaatlichkeit und Menschlichkeit verstossen haben, das Anrecht auf die Opferrente verlieren sollten. Bis 2016 wurden insgesamt jedoch nur 99 Personen die Leistungen entzogen. Dies, obwohl die NGO-Organisation Simon Wiesenthal Center zuvor ungefähr 70'000 Personen ermittelt hatte, bei denen ein Entzug der Opferrente hätte in Betracht gezogen werden sollen.

Die Renten gehen an Personen, die sich in den Dienst von Nazi-Deutschland gestellt hatten und dabei verletzt wurden. Die Behörden Baden-Württembergs, die für die Rentenauszahlungen in die Schweiz zuständig sind, klären auf Anfrage von 20 Minuten nun ab, ob auch Ex-Angehörige der Waffen-SS unter den Bezügern sind.

Angaben über die Identität oder Nationalität der Veteranen kann Deutschland nicht machen, sagt das Bundesministerium für Arbeit und Soziales in Berlin. «Hinweise auf die Beteiligung einzelner Leistungsempfänger an Verbrechen sind uns nicht bekannt», sagt eine Sprecherin zu 20 Minuten.

Belgien fordert Ende der Zahlungen

Das belgische Parlament hat Deutschland dazu aufgefordert, die Zahlungen an belgische Veteranen einzustellen. Es sei nicht gerecht, dass belgische Kollaborateure steuerbefreite Zulagen erhielten, NS-Opfer aber nicht.

Schweizer Politiker finden die Situation stossend. «Es befremdet mich, dass Deutschland solche Renten auszahlt», sagt CVP-Nationalrätin Elisabeth Schneider-Schneiter. Sie stört sich daran, dass die Schweizer Behörden nicht wissen, wer die Gelder erhält, und fordert die deutschen Behörden zu Transparenz auf. «Die Schweiz muss darauf achten, dass das Geld zumindest versteuert wird», sagt Schneider-Schneiter.

Rechtsstaatliche Probleme

SVP-Politiker Sebastian Frehner findet es «verwerflich», dass potenzielle Kriegsverbrecher noch immer deutsche Renten beziehen. Doch schliesslich habe Deutschland die Entscheidungsgewalt darüber, welche Renten ausbezahlt werden und welche nicht. «Aus Gründen der Rechtsstaatlichkeit kann man ohne konkrete Hinweise nicht einfach jemandem die Rente streichen», sagt der SVP-Nationalrat.

Ähnlich sieht es SP-Kollege Martin Naef. Werde jemand aufgrund Verbrechen im Zweiten Weltkrieg rechtskräftig verurteilt, sei es «selbstverständlich und logisch», dass die Rentenansprüche verwirken. «Ohne Verurteilung kann aber ein Rechtsstaat einer Person nicht ohne weiteres die Rente streichen», sagt Naef.

Kampf der Opfer

Jonathan Kreutner, Generalsekretär des israelischen Gemeindebunds, reagiert mit Unverständnis auf die Auszahlungen: «Es ist befremdlich, dass auch heute noch Freiwillige, die sich in die Dienste Nazi-Deutschlands stellten, Renten beziehen.» Die Opfer des Nationalsozialismus hingegen hätten sich ihre Entschädigungen hart erkämpfen müssen und müssten das teilweise bis heute noch tun.

Auf Anfrage von 20 Minuten gab das EDA an, man verfüge über keinerlei Informationen zu Personen, die in der Schweiz deutsche Renten erhalten.

(jk/dk)